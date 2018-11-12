Минск вошёл в топ-3 самых чистых городов планеты

Чистый эксперимент. Журналисты зарубежного сайта финансовых и аналитических новостей сравнили города мира на предмет ухоженности. Результат исследований стал бесценным комплиментом для белорусов. Столица вошла в топ-3 самых «опрятных» городов планеты, поделив пьедестал с азиатскими Сингапуром и Токио. А это значит,

Работа эта, как правило, чаще остаётся за кадром. На виду лишь результат. Именно эти люди двигают Минск в гонке мировых рейтингов.

Десант чистоты столицы сегодня насчитывает порядка 17 тысяч человек, а парк техники исчисляется сотнями мусоровозов, уборочных машин и другой спецтехники.

Алла Гонтарева, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №3 Партизанского района г. Минска: У нас есть у каждого своя бытовка. Там мы переодеваемся и расходимся по участкам.

Оксана Занкевич, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №3 Партизанского района г. Минска:

Рабочий день у нас начинается с 7 часов. Собираем сначала мусорки, потом асфальт метём, а к часу дня мы идём по подъездам убирать.

Владимир Хурс, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №3 Партизанского района г. Минска:

Листва мокрая. Когда листва сухая – легче. Но стараемся справляться.

Алла Гонтарева:

Я думаю, что все хотят, чтобы город был чистым. Приходите, помогайте. Мы будем только рады помощи.



Помимо человеческих резервов, на чистоту столицы выделяют приличные ассигнования.

Ежедневно только на уборку дворов уходит порядка 30 тысяч рублей.

Добавляют хлопот коммунальщикам и любители проверить на прочность элементы городского декора. Дополнительную статью расходов обеспечивают вандалы. Впрочем, как показывает практика, люди охотнее поддерживают порядок, если сами поучаствуют в его наведении.

Алексей Герасимчик:

Это общие деньги, это налоги, которые зарабатывают предприятия, которые идут в бюджет. Поэтому, когда сейчас идёт программа, когда ремонтируются подъезды за счёт средств граждан, устанавливается оборудование детское. Вот недавно были субботники. Пример, когда жильцы скидывались. И уже совсем другое отношение к этому имуществу, потому что человек вложил собственные деньги и он знает цену.