Минск вошёл в топ-3 самых чистых городов планеты
Чистый эксперимент. Журналисты зарубежного сайта финансовых и аналитических новостей сравнили города мира на предмет ухоженности. Результат исследований стал бесценным комплиментом для белорусов. Столица вошла в топ-3 самых «опрятных» городов планеты, поделив пьедестал с азиатскими Сингапуром и Токио. А это значит,
Минск теперь – официально самый чистый город Европы.
Рейтинг основан на отзывах пользователей сервиса бронирования жилья. За столь престижным статусом стоит работа сразу нескольких крупных коммунальных организаций – «Горремавтодора», «Минскзеленстроя» и «Минского городского жилищного хозяйства».
Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
86 предприятий ежедневно, круглосуточно, в течение года оказывают населению жилищно-коммунальные-услуги. Содержание жилищного фонда, уборка дворовых территорий, подъездов, вывоз мусора.
Дворники, мастера, водители, инженеры.
Десант чистоты столицы сегодня насчитывает порядка 17 тысяч человек, а парк техники исчисляется сотнями мусоровозов, уборочных машин и другой спецтехники.
Работа эта, как правило, чаще остаётся за кадром. На виду лишь результат. Именно эти люди двигают Минск в гонке мировых рейтингов.
Алла Гонтарева, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №3 Партизанского района г. Минска:
У нас есть у каждого своя бытовка. Там мы переодеваемся и расходимся по участкам.
Оксана Занкевич, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №3 Партизанского района г. Минска:
Рабочий день у нас начинается с 7 часов. Собираем сначала мусорки, потом асфальт метём, а к часу дня мы идём по подъездам убирать.
Владимир Хурс, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №3 Партизанского района г. Минска:
Листва мокрая. Когда листва сухая – легче. Но стараемся справляться.
Алла Гонтарева:
Я думаю, что все хотят, чтобы город был чистым. Приходите, помогайте. Мы будем только рады помощи.
Помимо человеческих резервов, на чистоту столицы выделяют приличные ассигнования.
Ежедневно только на уборку дворов уходит порядка 30 тысяч рублей.
Добавляют хлопот коммунальщикам и любители проверить на прочность элементы городского декора. Дополнительную статью расходов обеспечивают вандалы. Впрочем, как показывает практика, люди охотнее поддерживают порядок, если сами поучаствуют в его наведении.
Алексей Герасимчик:
Это общие деньги, это налоги, которые зарабатывают предприятия, которые идут в бюджет. Поэтому, когда сейчас идёт программа, когда ремонтируются подъезды за счёт средств граждан, устанавливается оборудование детское. Вот недавно были субботники. Пример, когда жильцы скидывались. И уже совсем другое отношение к этому имуществу, потому что человек вложил собственные деньги и он знает цену.
Впрочем, большинство минчан всё же ценят труд работников в оранжевых жилетках и не словом, а делом помогают поддерживать чистый статус города.
Мнение минчан:
– Периодически участвую в субботниках города.
– Я высаживаю палисадник возле подъезда. Там у меня цветы растут, я за ними ухаживаю.
– Часто от университета волонтёрю, и ходим на субботники, убираем наш парк Горького.
– Постоянно участвуем в посадке деревьев, в уборке парков. И прямо скажу: люди довольны и настроены на то, чтобы наш город был ещё прекраснее!
Новый clean-титул Минска меняет смысл знаменитой фразы. Как оказалось, здесь и метут, и не мусорят. Впереди – очередные испытания зимой, после – Европейские Игры. И это отличный повод стать лидером ещё парочки блестящих рейтингов.