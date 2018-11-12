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Форум «Студенческая осень» пройдёт по всей Беларуси в 2018 году

12 ноября 2018 09:16
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14 ноября в Минске стартует Молодёжный профсоюзный форум «Студенческая осень». В прошлом году мероприятие объединило больше тысячи участников.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участница форума, председатель первичной профсоюзной организации студентов Белорусского государственного педагогического университета – Ольга Дымкова и начальник управления по разработке и реализации специальных проектов Федерации профсоюзов Беларуси – Сергей Комадей.

Как пройдёт форум «Студенческая осень» в этом году? Кто участвует? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Ольга Дымкова # Сергей Комадей # Фотофакт

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