Перед процедурой надо как следует увлажнить кожу. Как правильно нанести театральный грим?

Новости Беларуси. Яркие выступления, незабываемые эмоции, оригинальная подача. Мимо этих скульптур точно не пройти. Внимание приковывают сложные костюмы, грим, а еще умение взаимодействовать со своим зрителем. Работа таких актеров только на первый взгляд кажется простой. Что же стоит за многочасовым макияжем и неподвижной позой? В этом мы решили разобраться, приехав в один из самых удивительных городов Беларуси Несвиж, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В студии актерского мастерства «Творяки» большое внимание уделяют и искусству пантомимы. Руководит коллективом Янина Дучинская. Недавно девушка сама обучалась пластике тела, а сегодня уже помогает другим открыть в себе талант.

Мне было 12-13 лет, я была маленькой, не знала обо всем этом. В один момент мне сказали: приходи, ты мим, твой образ дылда, ты кокетка. И как-то пошло, поехало, я вжилась в роль, мне это понравилось. Я это в себе открыла благодаря этой студии. Я в себе открыла то, кем сейчас являюсь. Чтобы стать профессиональным мимом, нужно получить соответствующее образование. Однако раскрыть в себе таланты может каждый. Для этого в первую очередь необходимо нанести грим.

– С самого начала для грима мы используем увлажняющий крем, чтобы потом было намного легче его снять и намного проще носить сам грим. Все зависит от образа, если это кокетка, то там нужно постараться, она игривая. Нужно изящно подчеркнуть ее кокетничество. Дальше мы наносим белый профессиональный грим, распределяем по лицу. Каждого, кто приходит в студию, мы учим самостоятельно накладывать грим. Мы работаем пальчиком, многие спонжи используют, кисти. На каждого человека уходит 10-15 минут на грим.

– Чем вы занимаетесь на занятиях?

– На занятиях мы занимаемся гримом, технологией, как что накладывать правильно, как образ строить. Также мы делаем многие упражнения на раскрепощение и взаимодействие с людьми, потому что мы контактируем с ними. По образованию я дизайнер, я закончила несвижский колледж в этом году. И в этом я году я поступила на режиссуру цирковых представлений. Пошла дальше по творческой специальности. Я пошла по зову сердца, мне это ближе. Сцена, свет, камера. Я бы хотела, чтобы про меня сняли кино. Я хочу стать знаменитым мимом, хочу в этой сфере продвинуться, прославиться, быть профессионалом своего дела.

– Давайте начнем с контура, мы берем кисточки, грим. Проводим полосочку по всему лицу. Контур готов. Переходим к бровям. Брови играют большую роль, у меня они более высокие. У спортсменов более серьезные.

– Бывает, что вы вживаетесь в роль в жизни?

– Да, бывает, иду по дороге и хочется помахать, закокетничать.

– Как к вашему творчеству относятся близкие?

– Я всегда где-то пропадаю, дома не бываю. Они адекватно относятся, понимают, что специфическая работа. Принимают такую, какая я есть. У каждого изюминка своя, это родинка, она может быть сверху, снизу, на щеке. Теперь переходим к губам. Берем помаду и проводим по контуру. Образ готов. Он простой и базовый, главное – брови, родинка и губы. Ресницы не красим, потому что спортсмены не красят ресницы.

Традиционный наряд мима состоит из тельняшки, красного шейного платка, шляпы или берета. И, конечно, белые перчатки. Часто мимы надевают пиджак, подражая Чарли Чаплину. Однако существует и другие образы. После того как грим закончен, можно приступить к пластике тела.