Минская областная организация «Белой Руси» назвала кандидатов в делегаты ВНС

На внеочередной конференции общественного объединения были выдвинуты и единогласно поддержаны 10 человек. Отметим, всего от «Белой Руси» в высший представительный орган народовластия войдут 80 человек – по 10 от каждой области и 20 от города Минска.

Татьяна Гурьева, председатель Минской областной организации РОО «Белая Русь»: Сегодня на нашей конференции Минской областной организации были избраны кандидаты в делегаты Всебелорусского народного собрания от нашего Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Это представители разных профессий.

Делегатов на ВНС от республиканского общественного объединения выберут 6 апреля на съезде организации. В их числе будут самые активные, талантливые и умеющие работать с людьми патриоты. Предстоящее народное вече станет седьмым по счету в независимой Беларуси, но именно оно будет иметь как никогда ранее расширенные полномочия.

Владимир Васильев, председатель Борисовской районной организации РОО «Белая Русь»:

Оно седьмое, но имеет свои особенности, которые не имели первые шесть. Особенность главная, что они Конституционное собрание. Это во-первых. Во-вторых, это не просто Конституционное собрание, это постоянно действующие собрание. Не реже одного раза в год они будут заседание проводить свое, они будут иметь свои выборные руководящие органы. Там будет председатель постоянно действующий.

Всебелорусское народное собрание состоится 24-25 апреля. Уже подготовлен проект повестки первого заседания. Народный форум соберет 1200 человек, треть из которых будет представлять гражданское общество.