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Лукашенко приедет на праздник «Купалье» в Александрии

11 июля 2026 17:22
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Сегодня, 11 июля, агрогородок Александрия официально принимает главный летний open-air страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если взглянуть на этот праздник сквозь призму нашей истории, то масштаб действительно поражает.

Мало кто помнит, но в первый раз – а это было 17 лет назад – берег Днепра, ставший местом проведения купальского праздника, принял всего около 3 тысяч гостей. Сегодня александрийская земля объединяет десятки тысяч участников – причем не только из Беларуси!

Лукашенко приедет на праздник «Купалье» в Александрии-2

Впереди самое яркое событие фестиваля – большой гала-концерт. На александрийской сцене выступят звезды белорусской и российской эстрады. Ждут на празднике и главу государства – главного идейного вдохновителя праздника. Когда-то именно Александр Лукашенко поддержал идею людей превратить локальный купальский вечер в масштабное международное событие. Впрочем, для Президента Александрия – история совсем не про рабочий график и протокол. На шкловщине его корни.

Белорусский лидер не раз повторял: без уважения к традициям предков сильного суверенного государства не бывает. В своем выступлении на фестивале в 2025 году Президент очень точно сформулировал, почему беречь свое, родное – это сегодня вопрос выживания для любой нации.

Лукашенко на празднике «Купалье» в Александрии: мы – нация с древней историей! Читайте здесь.

Лукашенко приедет на праздник «Купалье» в Александрии-4

Ходить босиком по своей земле. Ценить то, что досталось потом, а иногда и кровью предков. Помнить, кто мы и откуда. Сберечь любой ценой ту самую идентичность, что делает нас белорусами – открытыми, мирными, трудолюбивыми, дружными. Ради этого едут в Александрию. Сюда, где прошлое встречается с настоящим. И пусть не всем суждено найти папараць-кветку, но каждый здесь точно находит себя.

# Фестиваль # Купалье # Александр Лукашенко

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