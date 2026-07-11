Сегодня, 11 июля, агрогородок Александрия официально принимает главный летний open-air страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если взглянуть на этот праздник сквозь призму нашей истории, то масштаб действительно поражает. Мало кто помнит, но в первый раз – а это было 17 лет назад – берег Днепра, ставший местом проведения купальского праздника, принял всего около 3 тысяч гостей. Сегодня александрийская земля объединяет десятки тысяч участников – причем не только из Беларуси!

Впереди самое яркое событие фестиваля – большой гала-концерт. На александрийской сцене выступят звезды белорусской и российской эстрады. Ждут на празднике и главу государства – главного идейного вдохновителя праздника. Когда-то именно Александр Лукашенко поддержал идею людей превратить локальный купальский вечер в масштабное международное событие. Впрочем, для Президента Александрия – история совсем не про рабочий график и протокол. На шкловщине его корни. Белорусский лидер не раз повторял: без уважения к традициям предков сильного суверенного государства не бывает. В своем выступлении на фестивале в 2025 году Президент очень точно сформулировал, почему беречь свое, родное – это сегодня вопрос выживания для любой нации. Лукашенко на празднике «Купалье» в Александрии: мы – нация с древней историей! Читайте здесь.