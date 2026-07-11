Лично сбил 7 самолетов противника! Легендарный путь летчика Алексея Благовещенского
Пока в отдельных странах историческая память становится инструментом политических споров и поводом для новых конфликтов, Беларусь последовательно сохраняет правду о Великой Отечественной войне и тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу Родины. За именем каждого героя стоит судьба. Обычная, человеческая. Миллионы защитников Отечества могли прожить долгую и яркую жизнь, но она закончилась слишком рано. Наш долг – помнить о них. Важным элементом сохранения исторической памяти стали информационные знаки, появившиеся в год 80-летия Великой Победы на трассе Брест - Минск - граница с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На билбордах – имена наших соотечественников, удостоенных звания Героя Советского Союза.
Телеканал СТВ совместно с Институтом истории НАН запустили проект, в котором эти знаки не будут мелькать на пути. К каждому свернем и расскажем историю героя в рубрике «Навигация памяти».
Знаки повсюду. Такая она, навигация памяти. Маршрут, проложенный сквозь время, где точки следования и повороты истории складываются в правила национального движения. Вперед с оглядкой на великое наследие. Родина не забыла героев. Транзитом не пройдем. Остановимся вспомнить каждого.
Рожденный летать Алексей Благовещенский появился на свет в 1909 году в Брест-Литовске в семье железнодорожников. В пятилетнем возрасте мальчик впервые увидел самолет. Вместе с отцом они попали на демонстрацию полетов аэроплана. Это была любовь с первого взгляда. Твердо решил стать летчиком чуть позже в Курске, где Благовещенский обучался в техникуме.
Так он стал курсантом Ленинградской военно-теоретической авиационной школы, а затем его как отличника, направили в Борисоглебскую вторую военную школу летчиков. Это была настоящая кузница асов, ее закончил и Валерий Чкалов. По выпуску Алексей Благовещенский получает назначение в 15-ю Брянскую истребительную авиабригаду. Здесь за 4 года он досконально изучил стальных крылатых ястребов, выкручивая виражи и отрабатывая внештатные на И-2Б и С, а также И-3. Потом был переброшен на Тихоокеанский флот. На сверхскоростях Благовещенский летел к своей мечте – стать летчиком-испытателем.
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И добивается этого. Но поработать испытателем в научно-исследовательском институте ВВС Красной армии удалось всего два месяца. Вскоре вместе с группой авиаторов вынужден был отправиться в боевую командировку в Китай, где шла война с милитаристской Японией. Секретная операция «З» предполагает не только поставки лучшего вооружения, но и непосредственное участие советской авиации, истребительной и бомбардировочной. Благовещенский, будучи командиром авиагруппы, совершил 73 боевых вылета на истребителе И-16, в 11 воздушных боях сбил лично 7, и в составе группы 16 самолетов противника.
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