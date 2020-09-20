Лучшие смогут получить работу в «Великом камне». Конкурс WorldSkills Belarus прошёл на территории индустриального парка

Новости Беларуси. 47 компетенций и 300 участников. Профессии будущего: от веб-дизайнера до акватоники. Сегодня они – молодые рабочие и учащиеся колледжей и лицеев, а завтра... WorldSkills Belarus – IV Республиканский конкурс профессионального мастерства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это первая ступенька для молодых талантов и возможность страны готовить кадры для инновационных производств. Как это работает и какие в этом перспективы белорусов?

Китайско-белорусский индустриальный парк – это платформа инвестиционного международного сотрудничества. Сегодня он насчитывает 63 резидента из 14 стран.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Выставочный зал «Великого камня» в эти дни превратился в одну большую площадку профессионализма и технологий. Почти полтысячи участников со всей Беларуси. Для некоторых счастливчиков индустриальный парк, вполне возможно, станет первым местом работы.

Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Средняя заработная плата здесь, в «Великом камне», в два раза выше, чем в среднем по стране. Потому что здесь организуются высокопроизводительные рабочие места. Мы активным образом взаимодействуем с нашим Республиканским институтом профессионального образования, у нас заключено соглашение. Мы работаем на предмет подготовки кадров для наших инвесторов.