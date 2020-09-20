Лучшие смогут получить работу в «Великом камне». Конкурс WorldSkills Belarus прошёл на территории индустриального парка
Новости Беларуси. 47 компетенций и 300 участников. Профессии будущего: от веб-дизайнера до акватоники. Сегодня они – молодые рабочие и учащиеся колледжей и лицеев, а завтра... WorldSkills Belarus – IV Республиканский конкурс профессионального мастерства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это первая ступенька для молодых талантов и возможность страны готовить кадры для инновационных производств. Как это работает и какие в этом перспективы белорусов?
Китайско-белорусский индустриальный парк – это платформа инвестиционного международного сотрудничества. Сегодня он насчитывает 63 резидента из 14 стран.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Выставочный зал «Великого камня» в эти дни превратился в одну большую площадку профессионализма и технологий. Почти полтысячи участников со всей Беларуси. Для некоторых счастливчиков индустриальный парк, вполне возможно, станет первым местом работы.
Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Средняя заработная плата здесь, в «Великом камне», в два раза выше, чем в среднем по стране. Потому что здесь организуются высокопроизводительные рабочие места. Мы активным образом взаимодействуем с нашим Республиканским институтом профессионального образования, у нас заключено соглашение. Мы работаем на предмет подготовки кадров для наших инвесторов.
Проведение WorldSkills на территории индустриального парка – первая ступенька к тому, что здесь должна появиться и образовательная инфраструктура, где будут готовить кадры, в том числе для инновационных производств. Сейчас идут переговоры с министерством образования Китая о создании на территории «Великого камня» филиала одного из китайских вузов, где смогут учиться и белорусские студенты. WorldSkills в Беларуси прописался на Пекинском проспекте, а международный этап пройдет уже в Шанхае в 2021 году.
Мерчендайзеры, кондитеры, мехатроники и будущие IT-специалисты. Кто участвовал в WorldSkills Belarus (читать здесь).