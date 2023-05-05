Покупал шампанское, а оказался гель для душа. Какая косметика является опасной?

Сегодня практически все люди так или иначе пользуются косметикой. И большинство из них не особо заботятся о том, безопасен ли состав выбранного средства, главное, чтобы были подчеркнуты внешние достоинства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Шампунь, пена для бритья, гель для душа, крем, помада или румяна – ежедневно мы «обрабатываем» себя десятками химических соединений. Но все ли они так безопасны, как кажутся?

Татьяна Королькова, ведущий инженер по стандартизации БелГИМ:

Косметика, которая реализуется в магазинах, априори должна быть безопасна, поскольку проходит подтверждение соответствия требованиям технического регламента безопасности парфюмерно-косметической продукции. Косметике установлены требования к составу, к физико-химическим, микробиологическим показателям. Установлены нормы по содержанию ртути, мышьяка, свинца. Проходит испытания токсикологические и клинические. Есть требования к упаковке, к производству и маркировке.

Существует распространенное заблуждение, что косметическая аллергия – исключительная проблема для людей с чувствительной кожей. Однако стресс, сезонные факторы, болезнь или изменение диеты увеличивает риск появления аллергических реакций. Татьяна Королькова:

Но, мы с вами знаем, что у очень многих людей есть аллергическая реакция на какие-то растения. Поэтому если написано, натуральное или органическое, это отнюдь не значит, что она абсолютна безопасная. Кроме того, надо обращать внимание на срок годности продукции, для косметики именно срок годности. То есть по истечении срока годности продукты не должны использоваться. Перед применением косметического средства важно изучить маркировку. Зачастую на упаковке можно встретить символ с нарисованной открытой банкой и надписью «6М» или «12М». Такой значок указывает на срок хранения продукта в месяцах после его вскрытия. В указанный срок производитель гарантирует сохранение свойств изделия и его безопасность. По истечении этого срока тот же крем не защищен от развития патологических процессов, что напрямую сказывается на коже в виде высыпаний и аллергических реакций.

Татьяна Королькова:

Мы можем, пользуясь, вносить туда микробиологическое загрязнение, то есть могут идти процессы старения, окисления. В принципе если пользоваться так, как тут написано, там каждый день или раз в неделю, то, скорее всего, вы его и используете. Но если вы пользуетесь очень редко, у каждого свой период, как он пользуется, то рекомендуется, если за 6 месяцев вы не использовали, выбросить и взять другой. Аллергия на косметику – обычное дело. В большинстве случаев реакции возникают на слизистых оболочках глаз, век, коже лица и плеч. Средствам известных брендов доверяют больше – они постоянно находятся под пристальным вниманием, вся косметика проходит сертификацию, которая подтверждает все выполненные нормы. А вот изделия-подделки гораздо дешевле оригинала. С такими продуктами нужно быть осторожнее. Татьяна Королькова:

За тот год порядка 500 случаев, когда косметику запрещали, потому что либо была маркировка, наверное, больше всего, потому что иногда достаточно прочитать и даже можно не испытывать. Уже понятно, что надо запрещать. Бывает микробиология, но чаще всего это следствие либо неправильной транспортировки, хранения этой продукции. Либо еще есть такая проблема, к сожалению, которую я наблюдаю даже и в магазинах, иногда некоторые покупатели прямо, у нас косметика, как правило, в открытом доступе, открывают баночки, проверяют, понравилось им или нет, закрывают, если им не понравилось, оставляют, то есть нарушают микробиологические показатели продукции. Хотя для этого должны быть пробники, и вот таких вещей нельзя допускать.

Что может быть общего у еды и косметики? Казалось бы, несовместимые вещи, но коллаборации бьюти-брендов с производителями продуктов питания очень успешны. В последнее время многие компании подхватили эту идею и стали совмещать несовместимое. Помада в виде кетчупа, тени с запахом шоколада, лак для ногтей с запахом сыра, палетки в форме пиццы или в виде шоколадной конфеты, пудра в упаковке от леденцов. Необычно. Но не всегда безопасно.

Татьяна Королькова:

У нас был случай, было одно предприятие, оно выпускало гель для душа, упаковка была натуральная, вот такой флакончик шампанского, человек купил, будучи уверен, что шампанское. И он говорит хорошо я на трезвую голову ее дома стал открывать и понял, что что-то не то. Если не на трезвую, как вы понимаете, он мог просто это выпить. Такие же проблемы есть и со средствами для ванн. Новые веяния в области косметики позволили создать такую форму ароматизаторов с косметическим эффектом, как бомбочки для ванн, которые в зависимости от наполнения могут давать во время принятия ванны эффект расслабления или, наоборот, бодрить.

Татьяна Королькова:

Бомбочки для ванн кидают детям, чтоб они там шипели, иногда они бывают в виде кексиков, причем такие, что даже взрослый может попытаться его откусить. Иногда умудряются косметику паковать в такую же упаковку, как йогурты. Вот один в один. Мы на одно из предприятий как-то пришли, мы говорим, вы что, еще и пищевку выпускаете? Они говорят нет, я говорю, ну это же детские йогурты? Нет, это детская косметика. Понимаете, что ребенок просто, видя баночку такую знакомую, которую он знает, что он любит, она такая вкусненькая, он может открыть и попробовать. Чтобы избежать негативных последствий, читайте этикетки на товаре. Убедитесь, что товар прошел все необходимые процедуры на соответствие, соблюдены условия хранения и возрастные ограничения. Татьяна Королькова:

Условия хранения, как правило, в косметике от 0 до +25. Есть где от +5 до +20. Но косметику нельзя замораживать и нельзя оставлять на солнышке, чтобы сильно нагревалась. Допустим, если вы парфюм оставите на окне на солнышке, он может просто взорваться.