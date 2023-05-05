Испытания проводят в лабораториях. Как на производстве проверяют безопасность бытовой техники?

С каждым годом в наших домах появляется все больше бытовой техники. Дело не обходится уже просто телевизором и пылесосом. Следовательно, растут и риски. И чем реже мы вспоминаем об этом, тем хуже могут быть последствия. Вроде бы все знают, что электроприборы и большая влажность – опасное соседство. Но есть любители полежать в ванной с телефоном, подключенным к зарядке. Казалось бы, все изолировано. Но несчастные случаи при подобных обстоятельствах вполне реальны, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Елена Баркун, заместитель начальника отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску:

В большинстве своем бытовая техника использует электрическую энергию. И естественно, в ходе ее эксплуатации могут возникнуть факторы, которые влияют на здоровье, это какие-то виды излучения. Это шум и вибрация, травматизм, в частности ожоги, плюс удар электрическим током. Ну и также из-за возгорания, из-за короткого замыкания может возникнуть пожар. Причиной возгорания может стать эксплуатация поврежденной бытовой техники. А бывает, что приборы и вовсе взрываются. Так происходило со старыми телевизорами с громоздкими ламповыми кинескопами. Сегодня такое вполне может случиться с зарядными устройствами смартфонов или планшетов.

Елена Баркун:

Безопасность бытовой техники оценивается регламентами, то есть на бытовую технику распространяются технические регламенты. Если продукция безопасна, она прошла все испытания, изготовитель или импортер обязан получить декларацию или сертификат о соответствии, и при наличии этих документов уже можно смело говорить, что продукция в большинстве своем случаев будет качественная. Испытания продукции проводят в аккредитованных лабораториях. В случае положительных результатов изготовитель или импортер получает сертификат или декларацию соответствия. Важно, чтобы техника прошла контроль по показателям теплостойкости, влагостойкости и электромагнитной совместимости.

Олег Муравьев, начальник лаборатории БелГИИС:

Мы с вами находимся в лаборатории испытаний по параметрам электромагнитной совместимости. Данной проблематике вообще уже около 100 лет. Первое упоминание о данных исследованиях датируется 1900 годом, когда Попов, изобретая беспроволочный телеграф, проводил исследования своего изобретения в полевых условиях и выявил проблему, что его устройство при работе, массовое количество устройств изобретенных, наблюдал сбой. То есть 2 устройства работали стабильно, как только рядом появлялось еще несколько таких же устройств, устройства мешали друг другу в работе. Со временем электрические сигналы начали применяться для взаимодействия различных устройств, и проблематика электромагнитной совместимости усложнилась. Техники становится все больше, и случаи критических сбоев участились. Олег Муравьев:

В настоящий момент можно говорить о том, что данная проблема, данный вид испытаний являются одним из важнейших при выпуске продукции в обращение. Испытания по параметрам электромагнитной совместимости – это один из критериев годности выпуска продукции на рынок. Поскольку мы можем взять пример, например, кардиостимуляторы, которые устанавливаются на человека либо устройства какие-то медицинские, которые являются имплантатами в тело человека, если они не будут устойчивы к внешним помехам либо будут сами излучать помехи, то это просто может привести к летальному исходу.

Если вы хотя бы раз летали на самолете, то вам известно, что бортпроводники просят пассажиров на время полета отключить мобильные телефоны или перевести их в режим полета. Главная причина заключается в том, что электронные устройства излучают радиоволны, которые на земле позволяют нам оставаться на связи. Такие радиопередатчики могут угрожать безопасности воздушного судна: препятствовать связи с диспетчерами или даже нарушать работу важнейших систем: радара и устройства для предотвращения столкновений.

Олег Муравьев:

Поскольку идет обмен между различными системами на борту, любое воздействие, которое вот как раз таки нарушит взаимодействие, обмен сообщениями посредством электрических сигналов, может привести к тому, что какая-то из систем воспримет неправильно показания какого-либо датчика. То есть в дальнейшем цепь событий может привести к какой-то катастрофе либо каким-то нежелательным последствиям.

Испытания по показателю «электромагнитная совместимость» направлены на недопущение поступления в продажу продукции, которая создает мощное излучение, способное влиять или даже выводить из строя рядом работающие устройства. Олег Муравьев:

Мы оцениваем как помехоустойчивость технических средств, влияя на них различными явлениями, которые существуют в природе либо могут быть созданы человеком. В принципе, все методы воздействия, все явления, которыми мы воздействуем на изделие, они стандартизованы, и это многолетний опыт, накопленный различными техническими комитетами, лабораториями, которые определяли, например, что воздействие молниевого разряда наводит на линии питания определенные импульсы, это явление повторяется достаточно часто, то есть техника должна быть устойчива к этому явлению. Елена Баркун:

Чаще всего не проходит мелкая бытовая техника, в частности фены, миксеры, кофемолки, блендеры. И основное там – это электромагнитная совместимость. В 2022 году было запрещено к ввозу и обращению 468 наименований. Это составляет 34 % от общего количества запрещенной продукции к ввозу и обращению на территорию Беларуси. То есть 1/3.