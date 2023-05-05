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Кости срастутся, а гематомы рассосутся. На какие хитрости идут производители некачественных товаров?

05 мая 2023 16:03
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Подмосковье. В больницу поступает полуторагодовалый ребенок, состояние тяжелое. Родители сообщают врачам, что мальчик предположительно съел два элемента магнитной мозаики. Но после рентгена органов брюшной полости специалисты шокируют заключением: ребенок проглотил целых 34 магнита, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Кости срастутся, а гематомы рассосутся. На какие хитрости идут производители некачественных товаров?-1

Врачи в экстренном порядке проводят операцию. 31 магнит извлекают из тонкого кишечника, а 3 из желудка, состояние стабильное. К счастью, современная медицина позволяет спасать таких детей, а вот раньше подобные случаи заканчивались довольно плачевно. Несмотря на постоянные предупреждения, опасность подобных игрушек часто недооценивается как родителями, так и врачами. Эти невинные с виду магниты являются весьма мощными, и за последние 10 лет все чаще и чаще такие случаи встречаются во врачебной практике.  

Кости срастутся, а гематомы рассосутся. На какие хитрости идут производители некачественных товаров?-4

Анна Чирская, заведующая сектором отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и Минску: 
К опасным игрушкам относятся игрушки, которые не соответствуют требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного союза о безопасности игрушек. Чаще всего опасными признаются игрушки по результатам испытаний в аккредитованных лабораториях.  

Современные дети окружены множеством игрушек. Все они призваны развивать внимание, память, воображение и ловкость, обучать и расширять кругозор ребенка и, конечно же, развлекать. Но не все родители задумываются, что среди игрушек есть и те, которые могут нанеси вред здоровью любимого чада. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» четко диктует требования к этой продукции на территории ЕАЭС. Игрушка должна быть разработана и изготовлена так, чтобы ее применение по назначению не было связано с риском для жизни и здоровья детей.  

Кости срастутся, а гематомы рассосутся. На какие хитрости идут производители некачественных товаров?-7

Ярослав Скуматов, ведущий инженер по испытаниям БелГИМ: 
Основное направление, которое я веду это испытания детских игрушек. Детские игрушки, которые испытываются, подлежат обязательному подтверждению соответствия это игрушки от 0 до 14 лет.  

Не навреди – таким врачебным принципом должны руководствоваться взрослые при покупке детских товаров. Одежда, средства гигиены, игрушки могут стать причиной отравления или несчастного случая, которые в наше время встречаются часто. Впрочем, не только детские товары могут нести опасность. Бытовая техника, косметика, обувь и одежда – то, чем мы пользуемся каждый день, может представлять собой настоящую угрозу для здоровья.  

Кости срастутся, а гематомы рассосутся. На какие хитрости идут производители некачественных товаров?-10

Татьяна Королькова, ведущий инженер по стандартизации БелГИМ: 
Если даже соблюдены все требования, все равно продукт на прилавке может, конечно, оказаться для кого-то и опасным. Во-первых, это если в состав продукции входит, пусть и разрешенное, но вещество, которое может спровоцировать аллергию. 

Кости срастутся, а гематомы рассосутся. На какие хитрости идут производители некачественных товаров?-13

Елена Баркун, заместитель начальника отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и Минску: 
В большинстве своем бытовая техника использует электрическую энергию. Естественно, в ходе ее эксплуатации могут возникнуть факторы, которые влияют на здоровье.  

Сертификация продукции – это гарантия ее безопасности и качества. Перед тем, как попасть на прилавок магазина, товар проходит долгий путь, чтобы подтвердить свое соответствие установленным нормам и правилам. Так на что же стоит обратить внимание при покупке?  

Татьяна Королькова: 
Если написано, что косметика натуральная (это очень любят писать), то это ведь не значит, что она безопасная.  

На какие хитрости идут недобросовестные изготовители, чтобы удержать клиента?  

Кости срастутся, а гематомы рассосутся. На какие хитрости идут производители некачественных товаров?-16

Дмитрий Ивашко, начальник лаборатории БелГИСС: 
Современные требования позволяют небольшую дельту для разбежки на эксплуатационные характеристики. Чтобы продать свое изделие подороже, естественно, недоброкачественные производители идут на какие-то хитрости, мы это фиксируем.  

Что скрывает маркировка?  

Татьяна Королькова: 
Просто госнадзор пошел, стал читать этикетки, там такие кремы были типа намажешь, завтра кости срастутся, гематомы рассосутся. Там дальше нет смысла что-то испытывать, потому что по маркировке таких текстов в принципе быть не может.  

«Маленький ребенок все тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки – подробнее здесь

# Торговля # общество # Фотофакт

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