Кости срастутся, а гематомы рассосутся. На какие хитрости идут производители некачественных товаров?
Подмосковье. В больницу поступает полуторагодовалый ребенок, состояние тяжелое. Родители сообщают врачам, что мальчик предположительно съел два элемента магнитной мозаики. Но после рентгена органов брюшной полости специалисты шокируют заключением: ребенок проглотил целых 34 магнита, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Врачи в экстренном порядке проводят операцию. 31 магнит извлекают из тонкого кишечника, а 3 из желудка, состояние стабильное. К счастью, современная медицина позволяет спасать таких детей, а вот раньше подобные случаи заканчивались довольно плачевно. Несмотря на постоянные предупреждения, опасность подобных игрушек часто недооценивается как родителями, так и врачами. Эти невинные с виду магниты являются весьма мощными, и за последние 10 лет все чаще и чаще такие случаи встречаются во врачебной практике.
Анна Чирская, заведующая сектором отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:
К опасным игрушкам относятся игрушки, которые не соответствуют требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного союза о безопасности игрушек. Чаще всего опасными признаются игрушки по результатам испытаний в аккредитованных лабораториях.
Современные дети окружены множеством игрушек. Все они призваны развивать внимание, память, воображение и ловкость, обучать и расширять кругозор ребенка и, конечно же, развлекать. Но не все родители задумываются, что среди игрушек есть и те, которые могут нанеси вред здоровью любимого чада. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» четко диктует требования к этой продукции на территории ЕАЭС. Игрушка должна быть разработана и изготовлена так, чтобы ее применение по назначению не было связано с риском для жизни и здоровья детей.
Ярослав Скуматов, ведущий инженер по испытаниям БелГИМ:
Основное направление, которое я веду – это испытания детских игрушек. Детские игрушки, которые испытываются, подлежат обязательному подтверждению соответствия – это игрушки от 0 до 14 лет.
Не навреди – таким врачебным принципом должны руководствоваться взрослые при покупке детских товаров. Одежда, средства гигиены, игрушки могут стать причиной отравления или несчастного случая, которые в наше время встречаются часто. Впрочем, не только детские товары могут нести опасность. Бытовая техника, косметика, обувь и одежда – то, чем мы пользуемся каждый день, может представлять собой настоящую угрозу для здоровья.
Татьяна Королькова, ведущий инженер по стандартизации БелГИМ:
Если даже соблюдены все требования, все равно продукт на прилавке может, конечно, оказаться для кого-то и опасным. Во-первых, это если в состав продукции входит, пусть и разрешенное, но вещество, которое может спровоцировать аллергию.
Елена Баркун, заместитель начальника отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:
В большинстве своем бытовая техника использует электрическую энергию. Естественно, в ходе ее эксплуатации могут возникнуть факторы, которые влияют на здоровье.
Сертификация продукции – это гарантия ее безопасности и качества. Перед тем, как попасть на прилавок магазина, товар проходит долгий путь, чтобы подтвердить свое соответствие установленным нормам и правилам. Так на что же стоит обратить внимание при покупке?
Татьяна Королькова:
Если написано, что косметика натуральная (это очень любят писать), то это ведь не значит, что она безопасная.
На какие хитрости идут недобросовестные изготовители, чтобы удержать клиента?
Дмитрий Ивашко, начальник лаборатории БелГИСС:
Современные требования позволяют небольшую дельту для разбежки на эксплуатационные характеристики. Чтобы продать свое изделие подороже, естественно, недоброкачественные производители идут на какие-то хитрости, мы это фиксируем.
Что скрывает маркировка?
Татьяна Королькова:
Просто госнадзор пошел, стал читать этикетки, там такие кремы были – типа намажешь, завтра кости срастутся, гематомы рассосутся. Там дальше нет смысла что-то испытывать, потому что по маркировке таких текстов в принципе быть не может.
«Маленький ребенок все тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки – подробнее здесь.