Кости срастутся, а гематомы рассосутся. На какие хитрости идут производители некачественных товаров?

Подмосковье. В больницу поступает полуторагодовалый ребенок, состояние тяжелое. Родители сообщают врачам, что мальчик предположительно съел два элемента магнитной мозаики. Но после рентгена органов брюшной полости специалисты шокируют заключением: ребенок проглотил целых 34 магнита, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Врачи в экстренном порядке проводят операцию. 31 магнит извлекают из тонкого кишечника, а 3 из желудка, состояние стабильное. К счастью, современная медицина позволяет спасать таких детей, а вот раньше подобные случаи заканчивались довольно плачевно. Несмотря на постоянные предупреждения, опасность подобных игрушек часто недооценивается как родителями, так и врачами. Эти невинные с виду магниты являются весьма мощными, и за последние 10 лет все чаще и чаще такие случаи встречаются во врачебной практике.

Анна Чирская, заведующая сектором отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

К опасным игрушкам относятся игрушки, которые не соответствуют требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного союза о безопасности игрушек. Чаще всего опасными признаются игрушки по результатам испытаний в аккредитованных лабораториях. Современные дети окружены множеством игрушек. Все они призваны развивать внимание, память, воображение и ловкость, обучать и расширять кругозор ребенка и, конечно же, развлекать. Но не все родители задумываются, что среди игрушек есть и те, которые могут нанеси вред здоровью любимого чада. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» четко диктует требования к этой продукции на территории ЕАЭС. Игрушка должна быть разработана и изготовлена так, чтобы ее применение по назначению не было связано с риском для жизни и здоровья детей.

Ярослав Скуматов, ведущий инженер по испытаниям БелГИМ:

Основное направление, которое я веду – это испытания детских игрушек. Детские игрушки, которые испытываются, подлежат обязательному подтверждению соответствия – это игрушки от 0 до 14 лет. Не навреди – таким врачебным принципом должны руководствоваться взрослые при покупке детских товаров. Одежда, средства гигиены, игрушки могут стать причиной отравления или несчастного случая, которые в наше время встречаются часто. Впрочем, не только детские товары могут нести опасность. Бытовая техника, косметика, обувь и одежда – то, чем мы пользуемся каждый день, может представлять собой настоящую угрозу для здоровья.

Татьяна Королькова, ведущий инженер по стандартизации БелГИМ:

Если даже соблюдены все требования, все равно продукт на прилавке может, конечно, оказаться для кого-то и опасным. Во-первых, это если в состав продукции входит, пусть и разрешенное, но вещество, которое может спровоцировать аллергию.

Елена Баркун, заместитель начальника отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

В большинстве своем бытовая техника использует электрическую энергию. Естественно, в ходе ее эксплуатации могут возникнуть факторы, которые влияют на здоровье. Сертификация продукции – это гарантия ее безопасности и качества. Перед тем, как попасть на прилавок магазина, товар проходит долгий путь, чтобы подтвердить свое соответствие установленным нормам и правилам. Так на что же стоит обратить внимание при покупке? Татьяна Королькова:

Если написано, что косметика натуральная (это очень любят писать), то это ведь не значит, что она безопасная. На какие хитрости идут недобросовестные изготовители, чтобы удержать клиента?