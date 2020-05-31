«Меня считают строгим учителем». Более 50 лет в школе, она и в свои 74 учит детей физике и математике

Новости Беларуси. Сегодня мы часто и заслуженно говорим спасибо нашим медикам. Но в последний день весны не обойдем стороной и учителей. Герои нашего следующего сюжета нашли в этой непростой профессии настоящее призвание, причем на своей же малой родине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Репортаж Галины Буро.

C первыми лучами солнца в любимом огороде. Именно так начинается ее утро. В свои 74 Галина Николаевна не может сидеть без дела. Хотя такой была и 59 лет назад, когда только пришла в школу работать учителем.

История жизни – по фото из газетных вырезок: здесь ещё простой учитель, а здесь уже завуч школы.

Галина Буро, корреспондент:

Сколько вам здесь лет, примерно? Галина Микульская, учитель Макаровского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя школа:

Сколько лет? 19 лет работаю, пошла в 17 лет работать. Посчитайте, 19 плюс 17 – 36.

С цифрами она на «ты», номера телефонов запоминает с первого раза. Не зря же учитель математики и физики. Вот и семейное уравнение с логичным результатом: трое детей, четверо внуков. Умножаем на учительский талант, равно: вся семья с математическим складом ума. «Думала, что стану учителем русского языка и литературы. Но потом что-то пошло не так». Была ученицей, а теперь преподаёт в своей школе

Галина Микульская:

Старший внук окончил Брестский университет технический. Работает проектировщиком в Гродно. Второй внук окончил БГУИР в Минске и работает в Парке высоких технологий. Когда он сдавал ЦТ, он физику и математику сдал на 100 баллов. Прислал мне в подарок сертификат: «Бабушка, тебе на память».

С такими тёплыми мыслями – на работу. Школа в соседнем агрогородке Макаровцы. Раньше пешком ходила, соседи подвозили, бывало, что и на попутках, теперь есть школьный автобус.

Алгебра на «роднай мове», макаровская школа – белорусскоязычная. Начало урока с традиционного мозгового штурма. Отсидеться не получится. Галина Микульская:

У меня нет учеников, которые баловались бы на уроке. Они меня считают строгим учителем. Я себе за правило взяла вот такое: ученики меня не только должны слушать, они должны меня слышать. И если они смотрят на меня, я знаю, что они слушают. Но я же вижу, кто слышит меня, а кто не слышит. Они, если где-то витают, как говорят, в облаках всё... Но у меня нет таких ни в одном классе, чтобы я тратила время на то, чтобы успокоить их, таких нет. И на протяжении уже многих лет у меня дисциплина идеальная.

А ещё, не упустить ни одной минуты урока – золотое правило. Может, поэтому дети в этой сельской школе результативно дружат с математикой.

Галина Микульская:

В городе труднее работать. Там большие классы, накопляемость очень большая. Бывает, чуть ли не под 30 человек. И как-то не у каждого ученика выявишь его знания. А у нас я практически каждого ученика за урок спрошу несколько раз.

Она признаётся: больше, чем полвека живёт не по календарному году, а по учебному, 1 сентября – любимый праздник, а на выпускных не может сдержать слёз. И благодарна судьбе за то, что когда-то в ней, юной вожатой в школьном лагере, жена директора разглядела будущего педагога. Галина Микульская:

Я никогда не жалела, что стала учителем. Никогда. И говорю, что если бы мне пришлось в будущем где-то прожить другую жизнь, я, видимо, точно так же. Мне нравится работать в школе, мне нравится коллектив, мне нравится быть всё время с людьми, мне нравятся ученики, а ученики разные бывают.