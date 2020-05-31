«Думала, что стану учителем русского языка и литературы. Но потом что-то пошло не так». Была ученицей, а теперь преподаёт в своей школе

Новости Беларуси. Сегодня мы часто и заслуженно говорим спасибо нашим медикам. Но в последний день весны не обойдем стороной и учителей. Герои нашего следующего сюжета нашли в этой непростой профессии настоящее призвание, причем на своей же малой родине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Репортаж Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Школа в Макаровцах была образована сразу после войны, в 1946 году, правда, находилась тогда в другом здании. Сегодня здесь 86 учеников и больше 20 педагогов. Немного, но вот что интересно: четвёртая часть педагогического состава – выпускники этой самой школы. Такая преемственность поколений.

Например, Екатерина Болбат – молодой специалист, учитель биологии и химии. Кажется, ещё вчера сама сидела в этом классе за партой.

Екатерина Болбат, учитель Макаровского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя школа:

Вот, на этом месте за второй партой. Не могу сказать, что я была заучкой, но училась хорошо. Почти медалистка. Екатерина родилась и выросла в этом агрогородке. Здесь, как шутит, и пригодилась.

Екатерина Болбат:

Я уже со школы знала, наверное, что буду преподавателем. У меня был очень хороший учитель, она и сейчас здесь работает – Авдей Лариса Анатольевна, русский язык и литературу у меня преподавала. И она была для меня таким примером учителя, с большой буквы Учитель. И я тогда думала, что стану учителем русского языка и литературы. Но потом что-то пошло не так, я сдала химию и биологию. И оказалась на этом месте. «Меня считают строгим учителем». Более 50 лет в школе, она и в свои 74 учит детей физике и математике

В этом году ей пришлось сдать, пожалуй, самый сложный экзамен – уже не учебный, а профессиональный. Первый год в школе в роли учителя – это серьезное испытание. Говорит, родные стены помогли. Екатерина Болбат:

Все говорили: лишь бы не вернуться в свою школу. А мне как-то наоборот хотелось, в какой-то степени. Потому что я знала, что меня ждёт. Здесь работают мои преподаватели, я знаю, к кому обратиться за помощью. Я бы рекомендовала будущим педагогам начинать практику либо свой какой-то опыт именно с деревенских школ.

Екатерина уверена: учитель должен быть примером для учеников. Во всем: от внешнего вида и до поступков. Екатерина Болбат:

Я к себе очень требовательна. Я постоянно, хоть и не долгое время работаю, но постоянно пытаюсь развиваться, не только в своём предмете, но и в каких-то других сферах.

И на её уроках действительно не заскучаешь. Разноплановые, где есть место современным технологиям. Екатерина даже проводила образцовый урок для школы молодых учителей, которая создана в районе.

Каролина Снарская, учащаяся Макаровского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя школа:

Она часто проводит всякие такие интересные уроки: с помощью проектора, с помощью компьютера. Она находит подход к каждому ученику в нашей школе, потому что это довольно сложно – найти подход к каждому ученику. Но она это сделала и довольно быстро. Потому что наш класс быстро к ней привык и адаптировался.

А вот останется ли молодая учительница в агрогородке после отработки? Что ж, возможно, есть, кому удержать.

Дмитрий не просто её парень, уже жених. Хоть и знакомы с детства, но по-настоящему поняли, насколько важны друг для друга, уже будучи взрослыми. Озеро Любви теперь любимое место для прогулок. Хотя пока много времени занимает подготовка к свадьбе. Торжество совсем скоро, в июле. Для столь важного события выбирали время каникул. И не только из-за профессии Кати. Мама Димы – Лариса Дмитриевна Жвалевская и родная тетя – Елена Антоновна Будницкая – учителя здесь же, в Берестовицком районе.