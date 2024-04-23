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Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске

23 апреля 2024 17:35
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Государство прикладывает не мало усилий, чтобы подвиги наших предков не были преданы забвению. Так, меморандум об увековечении памяти узников фашистских концлагерей подписали сегодня, 23 апреля, в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске-1

Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске-3

Документ даст старт реализации проекта по созданию единого электронного портала, в котором будет собрана информация о гражданах, угнанных на принудительные работы в годы Великой Отечественной войны, а также узниках концлагерей, погибших и пострадавших от рук карателей. На сайте можно будет ознакомиться с личными историями бывших заключенных, а также всеми лагерями смерти, которые действовали на территории БССР и других стран. Отметим, инициаторами проекта стали представители духовенства, Белорусского фонда мира и Министерства юстиции.

Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске-6

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Этот проект задуман для того, чтобы помнили, знали и вместе с тем берегли то наследие, которое мы имеем, и постарались не допустить ничего подобного на нашей белорусской земле.

Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске-9

Олег Воинов, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси:
К этому проекту будут подключены и областные архивы. В том числе мы будем работать в других архивах по выявлению этих документов, включая Российскую Федерацию. Это позволит приоткрыть страничку, историю, память и донести эту трагедию, ужас, который пережили узники концлагерей.

Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске-12

Проект будет реализован к 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Отметим, сегодня в Беларуси проживают более 6,5 тысячи бывших узников концлагерей.

# Великая Отечественная война # общество # Митрополит Вениамин

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