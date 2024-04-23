Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске

Государство прикладывает не мало усилий, чтобы подвиги наших предков не были преданы забвению. Так, меморандум об увековечении памяти узников фашистских концлагерей подписали сегодня, 23 апреля, в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ даст старт реализации проекта по созданию единого электронного портала, в котором будет собрана информация о гражданах, угнанных на принудительные работы в годы Великой Отечественной войны, а также узниках концлагерей, погибших и пострадавших от рук карателей. На сайте можно будет ознакомиться с личными историями бывших заключенных, а также всеми лагерями смерти, которые действовали на территории БССР и других стран. Отметим, инициаторами проекта стали представители духовенства, Белорусского фонда мира и Министерства юстиции.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Этот проект задуман для того, чтобы помнили, знали и вместе с тем берегли то наследие, которое мы имеем, и постарались не допустить ничего подобного на нашей белорусской земле.

Олег Воинов, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси:

К этому проекту будут подключены и областные архивы. В том числе мы будем работать в других архивах по выявлению этих документов, включая Российскую Федерацию. Это позволит приоткрыть страничку, историю, память и донести эту трагедию, ужас, который пережили узники концлагерей.