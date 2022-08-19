«Меньше было всего электронного». Как на белорусском предприятии автоматизировали производство торфобрикетов?

Новости Беларуси. Космические пейзажи и пыльная работа. В разгар сезона торфодобычи программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на место крупнейших залежей торфа в стране. Покажем богатство белорусских недр и расскажем, как добывают «коричневое золото» и почему опытные торфяники никогда не скажут: «Да ну его в болото».

Пути узкоколейки от месторождений торфа приводят в поселок торфяников Правдинский. Завод по переработке, в отличие от сезонной добычи, работает круглый год. Пожалуй, это одно из самых современных производств торфобрикетов в стране. После масштабной модернизации процесс здесь полностью автоматизирован. Яна Шипко, корреспондент:

Мы только что привезли по узкоколейке 200 тонн торфа на предприятие. Что с ним дальше будет происходить?

Алексей Молочко, директор торфобрикетного завода:

Сырье поступает к нам на переработку. Для начала оно поступает на линию приемного отделения, там стоит вагоноопрокидыватель. Он захватывает вагон, переворачивает, высыпает, сырье поступает на питатели. У нас три пластинчатых питателя, которые установлены, чтобы получить то соотношение смешивания сырья, которое нам необходимо, поскольку торф с каждого поля разных качественных характеристик – по зольности, влажности, насыпному весу. Чтобы завод работал и адекватно воспринимал все эти изменения качественных характеристик, нам нужно его усреднить. На переработку сырье должно поступать максимально однородным, тогда и система автоматики будет работать нормально. Мы сейчас находимся в комнате мастеров, мы ее так называем. Отсюда происходит контроль всех технологических процессов производства брикета и выработки тепла. Реконструкция позволила сократить расходы на электро- и теплоэнергию, тем самым снизить себестоимость продукции. Сейчас в портфеле заказов – флагманы цементной отрасли.

Алексей Молочко:

У нас в приоритете всегда было и есть удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Мы обязательно должны обеспечить всех своих внутренних потребителей – население, гортопы, в первую очередь цементная промышленность, которая за прошлый год потребила больше 40 % нашей продукции в целом по объединению. Мое же предприятие поставляет на цементные заводы – это «Кричевцементношифер» и Белорусский цементный завод – больше 80 % от всего произведенного. И лишь от 5 до 10 %, в этом году чуть больше, чем 5 %, мы готовы поставить на экспорт. Но повторюсь, в приоритете внутренний рынок. Всю технологическую цепочку отслеживает компьютер, по всему производству установлено 16 камер. Здесь, например, идет сушка торфа и прессование сырья в брикеты.

Яна Шипко:

После прессования торфобрикеты поступают на эту линию, в специальные охладительные лотки. Сразу продукция выглядит как один большой пласт, но после пути в 80 метров на склад она доходит до кондиции, чтобы разделиться на привычные нам готовые штучные брикеты. Оценить качество собственной продукции можно в котельной предприятия. Она обеспечивает теплом и горячей водой весь поселок.

Яна Шипко:

Теплоотдача торфа – одна из самых высоких. Например, теплотворная способность брикета с этого предприятия – 3 900 килокалорий на килограмм. Для сравнения, например, у дров этот показатель всего до 2 000. Этот котел у нас на разогреве, поэтому можем подкинуть топливо.