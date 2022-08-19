Белорусы победили на первом этапе конкурса «Уверенный приём» АрМИ-2022

Новости Беларуси. АРМИ-2022: белорусские связисты победили в первом этапе конкурса «Уверенный прием», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам нужно было найти в лесу маячки, транслирующие сигналы на определенной частоте кодом Морзе. Район поиска развернулся на несколько десятков квадратных километров. Несмотря на сложность задания, наша команда традиционно стала лидером в радиоориентировании.

Вадим Романив, главный судья конкурса «Уверенный прием»:

Растет профессионализм участников. Видно, что начали тренироваться в этой области. Если раньше это была диковинка, радиоориентирование, не все даже понимали, что это такое и в процессе подготовки на белорусской земле получали какие-то навыки, то сюда уже приехали профессионально подготовленные спортсмены, которые действительно показывают хороший результат.

Филипп Нжуме, участник конкурса «Уверенный прием» (Камерун):

Очень интересно это все, потому что на конкурсе требуется и отличное физическое состояние, и технические способности, профессионализм. Поэтому надо иметь знания.