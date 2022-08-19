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Белорусы победили на первом этапе конкурса «Уверенный приём» АрМИ-2022

19 августа 2022 06:44
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Новости Беларуси. АРМИ-2022: белорусские связисты победили в первом этапе конкурса «Уверенный прием», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы победили на первом этапе конкурса «Уверенный приём» АрМИ-2022-1

Участникам нужно было найти в лесу маячки, транслирующие сигналы на определенной частоте кодом Морзе. Район поиска развернулся на несколько десятков квадратных километров. Несмотря на сложность задания, наша команда традиционно стала лидером в радиоориентировании.  

Белорусы победили на первом этапе конкурса «Уверенный приём» АрМИ-2022-4

Вадим Романив, главный судья конкурса «Уверенный прием»:  
Растет профессионализм участников. Видно, что начали тренироваться в этой области. Если раньше это была диковинка, радиоориентирование, не все даже понимали, что это такое и в процессе подготовки на белорусской земле получали какие-то навыки, то сюда уже приехали профессионально подготовленные спортсмены, которые действительно показывают хороший результат.  

Белорусы победили на первом этапе конкурса «Уверенный приём» АрМИ-2022-7

Филипп Нжуме, участник конкурса «Уверенный прием» (Камерун):  
Очень интересно это все, потому что на конкурсе требуется и отличное физическое состояние, и технические способности, профессионализм. Поэтому надо иметь знания.  

Белорусы победили на первом этапе конкурса «Уверенный приём» АрМИ-2022-10

В Беларуси конкурс «Уверенный прием» проходит уже в третий раз. И программа становится все более насыщенной. Увеличивается и количество участников. В 2022 году состязание собрало специалистов из 12 стран. Новичками в конкурсе стали представители Армении, Камеруна, Сирии и Судана.  

# Военные учения # общество # Вадим Романив # Филипп Нжуме # Фотофакт

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