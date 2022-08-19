19 августа – Яблочный Спас и Всемирный день фотографии. Чем ещё известна эта дата?

Всемирный день фотографии

19 августа – Всемирный день фотографии. Фотография – это уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть красивые места, любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторятся. Благодаря им можно вернуться в прошлое. К тому же, для кого-то фотография – это не просто увлечение, а еще и профессия и даже искусство. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротип, прототип фотографии. Изобретение принадлежит Луи Дагеру. Патент у него выкупило правительство Франции. Оно и провозгласило изобретение Дагера «подарком миру». Ведь дагерротип стал первым шагом на пути к фотографии как общедоступной технологии. Всемирный день гуманитарной помощи

Сегодня – Всемирный день гуманитарной помощи. Каждый год природные катаклизмы и вооруженные конфликты приносят тяготы и лишения миллионам людей. Гуманитарная помощь оказывается ежедневно. Она безвозмездна и основана на гуманности и беспристрастности. Эта работа считается одной из самых милосердных и в то же время опасных в мире. Введя эту дату в календарь, ООН обозначила задачу повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней. Яблочный Спас

Яблочный Спас отмечается 19 августа. Это народно-христианский праздник, второй из трех спасов. Его официальное церковное название – Преображение Господне. Яблочный Спас имеет устоявшиеся церковные и народные традиции празднования. В этот день в храмах проводится богослужение. Прихожане стараются надевать на службу одежду белого цвета. Они освящают в церкви корзины с фруктами и ягодами: яблоками, грушами, сливами, виноградом. В Яблочный Спас принято проявлять щедрость и милосердие. Люди делают пожертвования и угощают фруктами малоимущих.