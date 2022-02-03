«Мелодия легла буквально за час». В Сети появилась песня в память о погибшем в Барановичах экипаже Як-130

Новости Беларуси. «Не зная, что это последний полет». Это одна из строчек песни-реквиема о погибших в Барановичах летчиках-героях Беларуси. Композитор из небольшого белорусского райцентра Ляховичи Сергей Купчинский стал автором музыкальной композиции о страшном дне, когда крылатая неуправляемая птица стала угрозой для 150-тысячного города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трогательные слова написала автор из Санкт-Петербурга, а исполнила композицию народная арт-группа «ВИНС-Аккорд».

Сергей Купчинский, композитор, музыкант:

Сама мелодия легла буквально за час. Где-то элементы какие-то подрабатывались. Конечно, хотелось грусть, но грусть должна была светлой быть. Молодые ребята, красивые.

«Вдвойне усиливает эмоции». Кто исполнил песню-реквием о погибшем в Барановичах экипаже Як-130? – читайте здесь. Всего час, чтобы ноты стали воплощением общей боли и благодарности. Это был обычный рабочий день, вспоминает Сергей о той майской среде, ровно до момента, когда телефон не начал разрываться от сообщений друзей и знакомых.

Сергей Купчинский:

Ребята писали: трагедия в Барановичах. Я сразу начал звонить знакомым. У меня знакомые в том месте почти работают и живут. Я как сын офицера могу сказать, что сразу был горд. Да, жалость была, но где-то в душе какая-то нотка гордости. Есть еще у нас в стране, есть среди военнослужащих ребята, которые способны любой ценой отвести беду от нашего населения. Порой, даже такой жуткой ценой.

Сергей Купчинский:

С аранжировщиком поговорили, он прекрасно понял – мы с ним уже давно работаем – что я хотел. Мы долго колдовали, делать ли в одном месте, тот же взрыв показать. Нет, решили, это больно ударит по людям. Не надо, давай тихонечко нотками это обозначим.

«Слова родились сами собой». Женщина из Санкт-Петербурга сочинила стихи для песни о погибших в Барановичах летчиках – читайте здесь. Премьера песни состоялась во время телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда», итоги которого подведут весной.