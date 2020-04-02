Нити для погон с настоящим золотом и пиксельный камуфляж. Как делают военную форму

Белорусская армия сохранила всё лучшее, что досталось от советской военной традиции. Как создаётся современная военная форма, рассказываем в программе «Специальный репортаж» «Моготекс» – крупнейшее швейное предприятие, которое обеспечивало военной формой весь Советский Союз. Сейчас это признанный лидер не только в Беларуси, но и в России, и в странах ближнего зарубежья.

Виктор Матиевич, генеральный директор швейного предприятия:

Для нас значение имеет, конечно, обеспечение обмундированием практически всех силовых ведомств Республики Беларусь. Это министерство обороны, МЧС, министерство внутренних дел, погранвойска, погранкомитет, который необходим. И именно в этом направлении мы сегодня и работаем. То есть, создавая удобные ткани, которые сегодня применяются. Функциональные, которые защищают человека от дождя, от огня и делают комфортными в жарких условиях погоды. Обсуждался вопрос, что современный солдат имеет вооружение на более 10 тысяч долларов. То есть это и пулемет, оружие, которое он с собой носит. И если он не будет защищен в специальной одежде – он может заболеть, что-то не выдержать, и он не сможет выполнять свои функции. Для нас разработка ткани и, в конечном итоге, изделия – это одна из главных задач. То есть мы рассматриваем о том, чтобы это была функциональная защита человека в любых возможных условиях – во время дождя, холода, снега, огня.

И именно над этим работают наши специалисты, технологическая группа, которая создает ткани. Мы видим, какое необходимо применять сырье. То есть составы сырья – это, естественно, где-то натуральные волокна. Хлопок, вискоза, полиамид. То есть определённые виды ткани, чтобы обеспечить высокие прочностные нагрузки. Это огромный штат для создания только суровой ткани. Затем мы понимаем, что она должна защищать его, в том числе, допустим, приборы ночного видения, тепловизоры, которые сегодня активно применяются. И конечно, уже разработка технологий печати камуфляжных рисунков, подбирая ее по расположению, где это: то ли это лес, то ли – поле. Это огромная работа, которая должна обеспечивать где-то невидимость солдата.

Покажем производство с нуля. Качество будущего костюма закладывается здесь. Перемотка и обработка нитей. Закладывается устойчивость. Дальше – шлифовальный цех. Там изделие покрывается специальным составом.

Сергей Шубодёров, исполняющий обязанности начальника технического отдела швейного предприятия:

Идет ткачество, после – суровое полотно, суровая ткань переходит в отделочную фабрику. Там, в зависимости от состава, ткани она проходит газоопаливающую машину, линию отварки-отбелки и одно из красильных оборудований. Либо периодического, либо непрерывного действия. После она идет на сушильно-ширильные машины, где идет заключительная отделка в виде водо- или масло-отталкивания. И производится сушка и стабилизация готового полотна. И после этого уже – швейная фабрика.

Печатный цех. Здесь ткань приобретает свой привычный цвет. Мастера способны создать абсолютно любую колористическую гамму. Рисунок на военной форме сейчас, в основном, пиксельный. Так он лучше сливается с местностью. При этом в перспективе возможно освоение и 3D-технологий. Создаёт цвета автоматизированная станция.

Сергей Шубодёров:

Раньше все это происходило вручную. Человек взвешивал один тип красителя – второй, добавлял воду, перемешивал, подводил это все к мешалке. Фактор человеческий сильно в этом участвовал. Сегодня человеческий фактор практически полностью исключен. Происходит этот процесс совершенно по-другому. То есть человек даже на химстанции не задействован. Оператор оборудования вводит необходимый рисунок и его метраж. Автоматически рассчитывается необходимое количество красителя, он автоматически изготавливается. И единственное, что нужно сделать оператору – это забрать бочку с красителем и завести его до наливного цеха. Краситель в автоматическом режиме на оборудование будет подан.

Объём производства – от двух до трёх миллионов метров ткани в год. При этом в случае необходимости, не увеличивая количество рабочих рук, можно многократно масштабы нарастить. Каждый элемент производства спецодежды максимально автоматизирован. Даже сушка происходит на специальной линии. Всё это – залог той прочности, которая потом выручает солдат в полевых условиях.

Главные мощности «Моготекса» – в Могилёве. Здесь же находится и предприятие «Лента». На постсоветском пространстве – это крупнейшее производство текстильной галантереи военного назначения. Главные элементы формы, такие как аксельбанты, погоны, ремни, шевроны, требуют ювелирной работы. Наиболее сложны в производстве – генеральские погоны. Татьяна Сафроненко, начальник отдела рекламы швейного предприятия:

Мы производим эту ленту. Также отшиваем погоны себя на производстве. Этот погон может быть как на сукне, так и без сукна. Погон состоит сам из хлястика, шлевки. Все эти элементы мы производим на своем производстве. Только фурнитуру закупаем. Погоны делаем под ключ. Они формоустойчивые, они не ломаются, не гнутся. Это наше ноу-хау. У каждого рода войск своя расцветка.

Этот погон был представлен в Российскую Федерацию. Обратите внимание: звезды мы вышиваем на предприятии самостоятельно. Это золотая канитель – 5% золота содержит. Сама лента – она тоже содержит 5% золота.

Обратите внимание на эти погоны: здесь нашита лента-галун. Лента-галун также производится у нас на предприятии. Сам по себе этот рулон небольшой, но он очень тяжелый. Сложное, уникальное производство.

Недавно вышел указ Президента «О военной форме одежды». Он содержит в себе полное перечисление всех элементов обмундирования. Его необходимость назрела давно, последний правовой акт, регулирующий эту сферу, был издан в 1999 году. Многое с тех пор изменилось.