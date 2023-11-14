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Мединский на открытии памятника Невскому в Минске: нам приятно, что в Беларуси чествуют память нашего князя

14 ноября 2023 19:11
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Город под защитой Александра Невского. В Минске 14 ноября открыли памятник святому благоверному князю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мединский на открытии памятника Невскому в Минске: нам приятно, что в Беларуси чествуют память нашего князя-1

Конную статую высотой 11 метров водрузили на постамент вблизи российского посольства. Инициативу нашего духовенства увековечить память лично поддержал президент Беларуси.

Мединский на открытии памятника Невскому в Минске: нам приятно, что в Беларуси чествуют память нашего князя-4

Владимир Мединский, помощник президента России:
Нам приятно, что эта практика чествования памяти нашего князя, основателя московской династии, защитника земли русской есть и в Казахстане, и в Беларуси. А в Беларуси особенно, поскольку здесь еще и родственные связи. Памятник замечательный, очень красивый. Хочется, чтобы это было место, куда приходят горожане, вспоминают что-то. Памятник от слова «память». Сносить нельзя, их можно только устанавливать хорошим людям.

Подробности в видео.

# Памятники # общество # Владимир Мединский # Оксана Семашко # Фотофакт

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