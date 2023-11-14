Мединский на открытии памятника Невскому в Минске: нам приятно, что в Беларуси чествуют память нашего князя

Владимир Мединский, помощник президента России:

Нам приятно, что эта практика чествования памяти нашего князя, основателя московской династии, защитника земли русской есть и в Казахстане, и в Беларуси. А в Беларуси особенно, поскольку здесь еще и родственные связи. Памятник замечательный, очень красивый. Хочется, чтобы это было место, куда приходят горожане, вспоминают что-то. Памятник от слова «память». Сносить нельзя, их можно только устанавливать хорошим людям.

Подробности в видео.