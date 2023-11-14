Мединский на открытии памятника Невскому в Минске: нам приятно, что в Беларуси чествуют память нашего князя

Город под защитой Александра Невского. В Минске 14 ноября открыли памятник святому благоверному князю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город под защитой Александра Невского. В Минске 14 ноября открыли памятник святому благоверному князю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конную статую высотой 11 метров водрузили на постамент вблизи российского посольства. Инициативу нашего духовенства увековечить память лично поддержал президент Беларуси.
Владимир Мединский, помощник президента России:
Нам приятно, что эта практика чествования памяти нашего князя, основателя московской династии, защитника земли русской есть и в Казахстане, и в Беларуси. А в Беларуси особенно, поскольку здесь еще и родственные связи. Памятник замечательный, очень красивый. Хочется, чтобы это было место, куда приходят горожане, вспоминают что-то. Памятник от слова «память». Сносить нельзя, их можно только устанавливать хорошим людям.
Подробности в видео.