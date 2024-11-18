В Солигорске строят перепелиную ферму. Когда запустят производство?

В следующей пятилетке будет усилена программа «Один район – один проект». Об этом заявил глава государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Цель – создавать новые производства. Ведь подобные предприятия и их услуги нужны в районах, не говоря уже о том, что это рабочие места для местного населения. Только в Минской области в 2025 году планируется реализовать 15 инициатив. Одна из них – в Солигорском районе. Разработан проект по строительству перепелиной фермы.

Агрогородок Краснодворцы. Здесь завершается строительство перепелиной фермы. Это будет высокотехнологичное производство замкнутого цикла. Птиц разместят на двух площадках. Соблюдены все меры защиты. Есть санитарный разрыв.

Марина Скращук, заместитель директора Солигорской птицефабрики:

Две причины для реализации данного проекта. Первое – это усложняющаяся эпизодическая ситуация в мире по болезни и птицы, и животных в общем. Перепелку нужно было обязательно выносить, потому что две птицы на одной площадке содержаться не могут. Таким образом мы решили ветеринарную проблему. Плюс ко всему, конечно, растущий спрос на данный вид продукции.

Первый объект уже введен в эксплуатацию. Это стартовая площадка. Отсюда будет начинаться весь процесс. Закладка яиц, инкубация, созревание.