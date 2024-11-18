В Солигорске прошла спартакиада среди молодых специалистов

Когда спорт объединяет. 15 команд из представителей компаний и организаций Солигорского района боролись за звание лучшей на спартакиаде трудовых коллективов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Соревнование объединило молодых специалистов из разных сфер деятельности. В 2024 году пополнение составило несколько десятков человек. Ребята должны были продемонстрировать скорость, ловкость и меткость. Соревновательные этапы не требовали специальной подготовки. Было заявлено несколько дистанций по разным видам спорта, в том числе гандбол, баскетбол, дартс. Главная цель – сплотиться и наладить деловые контакты. Первое место в спортивном состязании завоевала команда предприятия «Шахтострой».

Анна Холод, инженер по научно-технической информации Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством: Очень рада поучаствовать в данном конкурсе. Весело, интересно, можно познакомиться с другими организациями. Все молодые, дружные, сплоченные.

Валерия Таболич, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности Дворца культуры: На самом деле мы здесь точно не за победой. Мы пришли для того, чтобы объединиться. Эта спартакиада – это то, что нас объединяет.

Евгений Павлов, начальник отдела спорта и туризма Солигорского райисполкома:

Традиционно в Солигорском районе проводится спартакиада для молодых специалистов. Так как мы с самого начала их трудовой карьеры хотим их вовлечь в активную жизнь Солигорского района, чтобы они чувствовали, что их видят, что их знают. И они не просто пришли отрабатывать в чужой город, а должны почувствовать гостеприимство и в последующем остаться, как мы считаем, на постоянное место жительства в нашем районе.

В Солигорском районе хорошая спортивная инфраструктура. Объекты всегда открыты для молодых специалистов. Функционирует 5 бассейнов. А также здесь занимаются по 13 видам спорта. Каждый может найти подходящее направление.