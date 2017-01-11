Медицинские учреждения Беларуси будут сообщать информацию в налоговую о временной нетрудоспособности граждан

Новости Беларуси Учреждения здравоохранения Беларуси будут делится информацией о временной нетрудоспособности граждан.

Это касается людей, которые не работали в 2016 году, при этом были на лечении, а также женщин, наблюдавшихся у врачей во время беременности и после родов.

По пожеланию пациента, ему должна быть предоставлена выписка из медкарты. Эта же информация может быть доступна налоговым органам. Но только с письменного согласия гражданина., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечу, такое решение было принято,

чтобы исключить случаи необоснованных требований по уплате сбора в рамках декрета «О предупреждении социального иждивенчества».

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Если гражданин в 2015 году не работал или работал неполный год, но при этом он в налоговые органы сообщает информацию о том, что в этот промежуток времени он болел, налоговые органы могут предложить ему два варианта. Первый вариант: налоговые органы самостоятельно запросят информацию о состоянии его здоровья в 2015 году в тех учреждениях, которые назовет гражданин. Второй вариант: это когда пациент самостоятельно обратится в те учреждения, в которых он получал медецинскую помощь в 2015 году. Ему будет выдана выписка из медицинский документов, так называемый эпикриз. И если человек находился в стационарных условиях, этот промежуток времени одназначно трактуется как период временной нетрудоспособности.