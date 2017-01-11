В Новолукомле в результате низкой температуры два лебедя лапами примёрзли ко льду

Новости Беларуси. Лебединая верность ­– в ледовом плену.

В Новолукомле работники ОСВОДа спасли двух лебедей.

Птицы из-за резких перепадов температур лапами примерзли ко льду.

Спасатели вырезали их из холодного канала технического озера и привезли на станцию.

Целый день специалисты их кормили и отогревали. А ближе к вечеру ­– отпустили в теплый канал озера, который не замерзает круглый год. Здесь, к слову, зимует до полу тысячи лебедей со всей округи и несколько тысяч уток.

Факты, когда птицы путают теплый канал озера с холодным, случаются ежегодно,

и только в самых экстренных случаях, как сегодня, им требуется помощь людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.