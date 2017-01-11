В Беларуси начали выпускать асфальтобетонную смесь, которую можно использовать при низких температурах

Новости Беларуси. Дождаться весны с хорошим асфальтом удастся белорусским автомобилистам.

Новую смесь для устранения выбоин на дорогах, которую можно использовать даже в мороз, начали выпускать на отечественных предприятиях.

Перепады температуры на прочность временного покрытия никак не повлияют. Исправлять неровности на дорогах работники специальных служб теперь могут, пока температура не опустится ниже минус 15 градусов.

Главное условие ремонта участков дороги остается прежним: производить его можно только в сухую погоду,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Бураковский, заместитель директора по производству дорожных материалов:

Это специальные асфальтобетонные смеси, которые укладываются при низких температурах. Мы ввели полимерные добавки в этот состав, чтобы, когда на дороге есть ямы, вырезается эта яма и укладывается в этот участок асфальт и он прикрепляется к стенкам.