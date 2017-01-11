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Эпидемиологи утверждают: ситуация с острыми респираторными инфекциями в стране благополучная

11 января 2017 10:30
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Новости Беларуси. Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Беларуси ожидается в конце января – начале февраля.  эпидемиологи констатируют спокойную ситуацию. Имеют место лишь единичные случаи.

К слову, в нашей стране коварный вирус уже несколько лет не приобретает масштаб эпидемии.

Это связано и с положительным отношением к вакцинации. К примеру, к нынешнему сезону прививку от гриппа сделало около 40% процентов белорусов. Что касается детей, то привито более половины  всех малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерство здравоохранения Республики Беларусь:
У нас в стране ситуация с острыми респираторными инфекциями благополучная на сегодняшний день, уровень заболеваемости ими низкоинтенсиный, вне зависимости от того это Минск или это любой другой регион нашей страны. То есть мы отслеживаем ситуацию, как отдельно по регионам, в том числе и по Минску, так и по всей стране в целом.

# общество # Медицина # Инна Карабан

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