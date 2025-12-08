«Медиа-Старт» для будущих журналистов! В Борисове прошёл уникальный семинар-практикум для школьников

В инновационной лаборатории студенты и преподаватели факультета журналистики БГУ учили ораторскому мастерству, заглянули на цифровые платформы. Школьники познакомились с будущими коллегами, узнали все о тонкостях профессии, правилах поступления и перспективах в медиасфере. Молодых специалистов, которые в 2025 году пришли в редакции Минской области – а это 14 человек – посвятили в журналисты.

Образовательный контент сейчас находится в тренде. Мы с вами можем брать нашу уникальность в том, в чем вы сильны, и создавать для нашей аудитории.

Берем интервью, снимаем про нашу школу, про жизнь школы. Недавно мы снимали видео про любимые песни наших учителей.

Елизавета Хмель, заместитель декана факультета журналистики БГУ:

Проект «Медиа-Старт» нами реализуется уже второй раз. Первый раз его проводили в Жодино, сегодня мы в Борисове. Мы приглашаем талантливых, целеустремленных абитуриентов 8-11 классов приехать к нам на мастер-класс. Таким образом мы рассказываем про возможность поступления на факультет журналистики БГУ. Ребятам интересна медиасфера, создание видеоконтента, работа в социальных сетях. Это те люди, которые могут стать нашими студентами.

Сейчас в учреждениях образования Минской области активно развивают медианаправление – ученики снимают репортажи, рассказывают о значимых событиях и берут интервью. Многие из слушателей уже осенью смогут продолжить обучение в Школе молодого журналиста при факультете, чтобы через несколько лет вернуться сюда в новом статусе – студентами.