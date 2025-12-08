Шестиклассница из Витебска помогла спасти женщину во время полёта из Египта

Большой поступок маленькой девочки. Шестиклассница из Витебска помогла спасти пассажира авиалайнера. Она стала переводчиком между экипажем и врачом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ту ночь Соня Вдовенко с бабушкой летели домой из Египта. Внезапно в салоне одной женщине стало плохо. На помощь к ней поспешил экипаж и врач. Однако они не говорили по-русски. Именно здесь пригодились Сонины знания английского. На протяжении всего полета девочка оперативно переводила указания медика стюардам.

Софья Вдовенко, учащаяся гимназии №8 Витебска:

Спросили, кто разговаривает на английском, кто разговаривает на русском. Ну и я подумала, что, а вот если я рядом сижу, прямо реально почти напротив, то, может быть, я могу попробовать помочь? Ну вот я вышла, и мне там стали говорить, что ей стало плохо на английском, и вот надо вызвать как-то доктора. Я повторила на английском. Потом повторила на русском это все. Вышел доктор, и мы стали вместе работать. Одноклассники встретили Соню аплодисментами. Общительная, открытая и коммуникабельная гимназистка – всеобщая любимица. Готова прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. На английском языке разговаривает с 6 лет. Учится в классе с углубленным изучением этого предмета.

Татьяна Ладушкина, учитель английского языка гимназии №8 Витебска:

Хорошее знание, хорошие навыки общения. Да, это и помогло в данной ситуации Соне оказать помощь человеку. Сонин поступок вызвал однозначно положительные эмоции в коллективе, не только в классе, но и во всей гимназии.