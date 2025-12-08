В Минске состоялось заседание Совета по устойчивому развитию

О достижениях Целей устойчивого развития говорили сегодня, 8 декабря, в Минске. Беларусь демонстрирует высокий уровень прогресса по их выполнению и занимает 32-е место в рейтинге среди 167 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Татаринович, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самое главное, чтобы не было регресса. Потому что следующая пятилетка и стратегия устойчивого развития, ведь она направлена на то, чтобы мы всячески и в плане дальнейшего развития экономики, формирования соответствующей инфраструктуры, поддержания стандартов качественной жизни делали все для того, чтобы мы с вами могли не только жить и работать, но и перейти на более качественный уровень жизни для каждого белоруса.

Также участники заседания обсудили приоритеты деятельности ООН в Беларуси на будущую пятилетку. В ходе встречи представители ЮНИСЕФ анонсировали подписание новой программы сотрудничества. Среди основных направлений работы – создание благоприятной среды для детей с особенностями психофизического развития, улучшение медицинского обслуживания молодых людей, а также поддержание их психологического благополучия.