В Минске состоялось заседание Совета по устойчивому развитию

О достижениях Целей устойчивого развития говорили сегодня, 8 декабря, в Минске. Беларусь демонстрирует высокий уровень прогресса по их выполнению и занимает 32-е место в рейтинге среди 167 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О достижениях Целей устойчивого развития говорили сегодня, 8 декабря, в Минске. Беларусь демонстрирует высокий уровень прогресса по их выполнению и занимает 32-е место в рейтинге среди 167 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в заседании совета по устойчивому развитию приняли представители законодательной, исполнительной власти, общественные объединения, международные гости и молодежные послы ЦУР.
Несмотря на высокие показатели, эксперты обозначили направления, в которых необходимо приложить дополнительные усилия. Среди таковых – привлечение иностранных инвестиций, сохранение климата и экологически рациональное использование ресурсов.
Владислав Татаринович, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Самое главное, чтобы не было регресса. Потому что следующая пятилетка и стратегия устойчивого развития, ведь она направлена на то, чтобы мы всячески и в плане дальнейшего развития экономики, формирования соответствующей инфраструктуры, поддержания стандартов качественной жизни делали все для того, чтобы мы с вами могли не только жить и работать, но и перейти на более качественный уровень жизни для каждого белоруса.
Также участники заседания обсудили приоритеты деятельности ООН в Беларуси на будущую пятилетку. В ходе встречи представители ЮНИСЕФ анонсировали подписание новой программы сотрудничества. Среди основных направлений работы – создание благоприятной среды для детей с особенностями психофизического развития, улучшение медицинского обслуживания молодых людей, а также поддержание их психологического благополучия.
Рустам Хайдаров, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:
Я думаю, что наша новая программа будет более сфокусирована, более стратегична. Мы будем продолжать работу с национальными партнерами над крупными проектами, такими как инклюзивное образование, а также предотвращение насилия в отношении детей. Это один из таких крупных наших проектов, которые мы реализуем. И мы готовы продолжать оказывать содействие национальным партнерам для того, чтобы дети в Беларуси были полностью защищены.
К слову, в этом году Белстат провел комплексную оценку прогресса в области устойчивого развития, основанную на данных за минувшие 10 лет. По результатам исследования, основным достижением устойчивого развития Беларуси признано обеспечение всеобщего доступа к базовым услугам – образованию, здравоохранению, качественному жилью, водоснабжению и санитарии, связи и общественному транспорту.