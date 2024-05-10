Медали, фотографии и личные документы – 10-классница собрала уникальные вещи своего дедушки

Медали, фотографии, личные документы и икона, которая спасла жизнь на фронте. 10-классница Арина Будилко из Вилейки собрала уникальные вещи своего дедушки, который воевал в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ученица средней школы № 3 приняла участие в районном выставочном проекте «История семьи в одном чемодане». Арина Будилко рассказала о своем родственнике Алексее Якимуке, который попал на войну в 17 лет. В 1943-м, когда фашисты пришли в родную деревню Максимовщина Полтавской области, он вывел из строя немецкую технику. После попал в ряды бойцов 103-й танковой бригады 1-го Белорусского фронта.

Арина Будилко, ученица средней школы №3 имени В.Л. Сосонко:

Я в чемодан сложила дедушкины награды: орден II степени Великой Отечественной войны, также медали – «За боевые заслуги», юбилейные. Фотографии военных и послевоенных лет. Также в чемодане находится книга, которая ему досталась от его брата. За этой книгой, можно сказать, охотились немцы, и мой двоюродный дедушка Григорий спрятал эту книгу, за что его расстреляли под Белой Церковью в 1942 году.