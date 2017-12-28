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Два новых месторождения нефти открыли в Беларуси

28 декабря 2017 13:33
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Новости Беларуси. В Беларуси открыты сразу два новых месторождения нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они находятся в Речицком районе: это Восточно-Макановичское и Западно-Гировское месторождения.

Два новых месторождения нефти открыли в Беларуси-1

В первом случае залежи углеводородов находятся на глубине в 4200 метров. Тут можно добыть около 400 тысяч тонн сырья. К работам приступят уже в январе.

А вот объемы залежей нефти на Западно-Гировском месторождении предстоит еще оценить. Здесь запланирована масштабная 3D-сейсморазведка.

# Экономика # Фотофакт # Нефть в Беларуси

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