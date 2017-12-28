Два новых месторождения нефти открыли в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси открыты сразу два новых месторождения нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они находятся в Речицком районе: это Восточно-Макановичское и Западно-Гировское месторождения.

В первом случае залежи углеводородов находятся на глубине в 4200 метров. Тут можно добыть около 400 тысяч тонн сырья. К работам приступят уже в январе.

А вот объемы залежей нефти на Западно-Гировском месторождении предстоит еще оценить. Здесь запланирована масштабная 3D-сейсморазведка.