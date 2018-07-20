«Вокруг тебя нет никого, кого бы ты знал». С какими трудностями можно столкнуться при переезде в другой город?

Переезд или начало новой жизни. Причин перемены места жительства может быть много: учеба, работа, любовь, стремление что-то изменить или просто погоня за впечатлениями. Карина родилась и жила в Бобруйске, а несколько лет назад отправилась покорять столицу: как только закончила школу и поступила в университет. Карина Гуревич, студентка:

Наверно, самая большая проблема, особенно первых дней, когда ты понимаешь: вокруг тебя нет никого, кого бы ты знал. Началась взрослая жизнь и тебе нужно что-то решать самому. Ты должен искать новые места, работу. Иногда ты просто задумываешься о том, где ты окажешься спустя год или два. И это пугает.

Пять человек в одной комнате, общий душ, постоянный беспорядок, а еще тоска по дому и родителям – реалии новой жизни с которой столкнулась Карина. Поначалу было непросто, признается девушка, но трудности делают только сильнее. Сейчас студентка ни о чем не жалеет: ведь Минск – город возможностей и возвращаться в родные края не планирует. Карина Гуревич:

Здесь нет мамы с папой! Никто не позаботится о тебе сразу же, не приготовит покушать. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны иногда очень хочется, чтобы о тебе позаботились, особенно когда ты заболел, ты лежишь, ты хочешь, чтобы кто-то принес тебе чай, но никто этого не сделает. Переезд – это всегда непросто: нужно найти жилье, новое место работы и рассчитать все расходы. Список дел внушительный, поэтому фиксируйте все ваши планы, обдумывайте все заранее: так проще будет ничего не упустить. Ирена Гудиевкая, фотохудожник:

Некоторые люди они, понятное дело, не приживаются, потому что есть в городе свои законы жизни. Поэтому ты внедряешься в это и живешь вот уже этой жизнью.

Ирена Гудиевская в Минск переехала с маленького хутора много лет назад: за возможностями, который может дать лишь большой город. На то, чтобы устроиться в столице, ей понадобилось немало времени и сил: пришлось пожить в общежитии, поменять не одну съемную квартиру, прежде чем появился свой уголок. Но это того стоило: в Минске женщина встретила своего будущего мужа и стала успешным фотохудожником.

Ирена Гудиевкая:

Конечно, были проблемы с жильем. Наверное, только в 30 лет у меня появилось свое жилье, но это не страшно. Весь мир живет на сегодняшний день – они снимают квартиры, кто-то арендное жилье и тому подобное. Когда от твоего желания ничего не зависит – история об этом парне. За 17 лет жизни он успел прочувствовать тяготы переезда три раза, и все они были связаны с работой родителей. Александр Устин, абитуриент:

Тяжело, когда ты в первый раз отрываешься от коллектива. А потом ты уже просто привыкаешь, что каждый год или каждые два у тебя меняются школы. И уже к этому как-то приспосабливаешься. Я научился как-то вливаться в другие новые коллективы, которые уже сформировались. И чтобы они тебя принимали, как будто ты всегда был с ними.