«Для волонтёров это польза». Студенты педагогического вуза приняли участие в проекте «Дети столицы» в Минске

Новости Беларуси. Волонтерский проект «Дети столицы» стартовал в Минске. До конца месяца студенты педагогического вуза будут заниматься с детьми разного возраста, в том числе с трудными подростками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель инициативы – организовать досуг ребят, которые летние каникулы проводят дома. И не просто организовать, а сделать его интересным.

Даниил Шакери: Мы тут играем в шашки и ходим на улицу с мячиком играем в разные игры. Я даже в новые научился играть, например, в зайчика и охотника.

Дарья Зеленка, руководитель проекта «Дети столицы»:

Для волонтеров это польза, ведь они могут получить педагогический опыт, понять, хотят ли они оставаться в этой профессии и учиться дальше.

Поскольку у нас студенты с первого по третий курс, они могут себя попробовать, осознать, хотят ли они продолжать учиться и приобретать профессию педагога. Кроме того, нарабатывают опыт. Также это возможность для иногородних студентов остаться в Минске на июль.

Раньше волонтерский проект работал только в одном районе Минска. Сегодня к нему подключились остальные. Особенность проекта в том, что с детьми занимаются будущие педагоги. Кроме того, к волонтерам присоединяются и врачи. Они научат детей измерять пульс и давление, а также в игровой форме расскажут о вредных привычках и здоровом образе жизни.