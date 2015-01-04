Заменить лампочку, вынести мусор и разобраться с НЛО. Какие необычные звонки поступали на «горячую линию» СТВ в 2014 году?

Новости Беларуси. Материал о героях и темах «горячей линии» СТВ. На нее звонят обычно когда, что называется, «накипело». А корреспонденты СТВ и администраторы, принимающие звонки, стараются к каждому сообщению отнестись максимально серьезно. Даже когда звонят просто одинокие люди, чтобы хоть с кем-то поговорить.

Если бы телефон мог не только звонить (тот, что стоит на «горячей линии» СТВ), наверняка бы краснел от смущения, зеленел от негодования и розовел от смеха. Ведь операторы нашей «горячки», фиксирующие каждый монолог каждого возмущенного, уже даже и привыкли к обращениям из разряда «не знаем, чем вы можете помочь, но вы же телевидение!»

Маргарита Прохорчик, оператор «горячей линии» ЗАО «Столичное телевидение»:

Просят телевидение вынести мусор, принять стеклотару, потому что закрылся магазин.

Мы бы и рады помочь, но нет на телеканале помещения для стеклотары. А вот минчанка Тамара Васильевна позвонила на нашу «горячую линию», чтобы сдать не бутылки, а соседей. Которые, по ее мнению, буквально, захватили общий коридор.

Тамара Калугина:

По-царски расставила себе. Места сколько. А мне на моей стороне ничего не даст поставить. Завладели коридором государственным.

Тамара Васильевна демонстрирует оккупированный тамбур. По ее словам, передислокация в коридор соседской мебели произошла без объявления локального конфликта. Но пенсионерке от такой дипломатии не легче. Теперь для нее каждый поход к счетчику – словно прорыв сквозь вражеские рубежи.

Тамара Калугина:

Расставила трюмо. Так что, мне такой по росту быть? Это все ее, там башмаки лежат.

К тем же, чьи башмаки лежат в ящиках, Тамара Васильевна на переговоры не собирается. Говорит, боится, что ее дверь после задушевной беседы снова подопрут нескромной по размеру вываркой. Но в таком случае, чем же мы можем помочь? Разгрузить коридор? На каком основании, да и комплекция не та. Впрочем, у пенсионерки на телевидение вполне конкретные виды.

Тамара Калугина:

Передать органам, которые занимаются правилами коридоров общих.

Когда мы пообещали для начала хотя бы найти те самые «коридорные органы», выяснилось, что наша миссия на этом не закончена. У Тамары Васильевны еще целый список вопросов.

Тамара Калугина:

Всегда, когда такие наводят на меня несправедливые ситуации, сразу пишу.

Проблемы с вентиляцией, сломанный почтовый ящик. Но главное, чем, по версии женщины должно помочь телевидение, провести профбеседы с доброй половиной подъезда.

Тамара Калугина:

Только радио или телевизор включу, как стучит по потолку там. Только я баночкой консервной по стенке стукну, затихарит.

А вот следующий герой позвонил на «горячую линию» СТВ, чтобы рассказать о соседях по нашей галактике. Это вам не трюмо в забаррикадированном тамбуре.

Вячеслав Счастный:

Высота этих электростанций – 30 м. И учитывая, что этот предмет находится далеко за ними, то его размер внушительный – метров 15, не меньше, в диаметре.

Вячеслав Иванович вспоминает, что в тот день никак не готовился к встрече с внеземными цивилизациями. Да и фотографировал не «привет» из Космоса, а ветряки – из профессионального интереса.

Но прошло время, мужчина обзавелся новым телевизором и решил пересмотреть мобильный архив на большом экране. И вот тут-то после увеличения снимка его удивление тоже отправилось в далекий полет.

Вячеслав Счастный:

Если, допустим, зонд, он был бы перевернут наоборот. Если какой-то беспилотник, он слишком больших размеров здесь. Если 200 человек не опознали, не определили, что это, это и есть неопознанный летающий объект.

Он и сам всегда относился к подобным историям как минимум с недоверием. Но как тут останешься скептиком, когда на инопланетное вторжение отреагировала даже техника.

Вячеслав Счастный:

Когда делали эту фотографию, практически новый (меньше года) принтер на этом месте сломался.

Ему отказали в известной газете, потому что не захотели связываться с необъяснимым. С помощью же телевидения Вячеслав надеется показать фото уфологам и, наконец, выяснить, что у него на глазах пролетело над небольшой деревней.

Вячеслав Счастный:

Мне интересно было раскрутить. Я сам не могу разобраться, что это такое. Попытайтесь вы, может, объяснить.

А вот если бы межпланетные гости из летели на свет, могли бы в любое время суток зайти на посадку в их подъезде – уверяют Семен Михайлович и Николай Тимофеевич. Два друга тоже обратились на нашу «горячую линию» с серьезной проблемой, посетовав, что в парадной весь день горит лампочка.

Николай Грисимов и Семен Миллер:

Заварили доступ дневного света между лифтом и стеной, поэтому эти лампы должны гореть круглосуточно.

Обычно нас просят свет включить, но бдительные жильцы возмущены подобной расточительностью. Ведь если бы лист жести возле лифта заменить на сетку, лампочка как минимум полдня бы не горела – проливает свет на проблему Николай Тимофеевич.

Николай Грисимов и Семен Миллер:

Я электрик по душе. Электроэнергии не хватает в Беларуси, поэтому это «золотая» лампа киловатная.

По словам двух товарищей, парадокс в том, что пока на первом этаже свет горит круглые сутки, лампочки, к примеру, на четвертом и пятом не могут заменить месяцами. В ожидании нашего приезда соседи провели собственное расследование и результаты оказались: тушите свет!

Николай Грисимов и Семен Миллер:

Ссылаются на то, что конструкция ламп не та. Так замените конструкцию ламп. Все! Темнота полнейшая.

В общем, лампочка оказалась проблемой не на одну передачу.

Но был и еще один звонок, который мы никак не могли оставить без внимания. Хозяйство в Бобруйском районе с нашей помощью ищет ответственного работника.

Владимир Гайшун, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Мне нужен тракторист или скотник для свинофермы. Если тракторист, он может подцепить картофелесажалку, завтра утром – косилку.

Владимир Семенович недоумевает: говорит, время идет, а кандидаты – как поле после засухи. Один не знает, с какой стороны подъехать к прицепу на тракторе, другой – не факт, что сможет работать под безопасным градусом. Но глава хозяйства, конечно, верит в лучшее. Тем более новобранца ожидает целая система бонусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Гайшун, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Одолжить денег на машину я не могу, а что-то до зарплаты, какой-то аванс – без вопросов.

Имеется дом. Конечно, немножко надо приложить усилий, поклеить. Хозяйство не прочь помочь. Даже с последующим выкупом.

Конечно, такие преференции глава хозяйства обещает только тому, кто готов работать. Как никак, ферма на 500 голов. В плюс – душевный коллектив, новая техника и никаких опасений для второй половины перспективного сотрудника.

Владимир Гайшун, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

У меня только работают три скотницы. Одна бухгалтер вот-вот. А вторые все замужние.

Телевидение должно помочь. Очень много людей будут смотреть. Дай бог, приедут, будут работать.

Все наши герои в ушедшем 2014 году обратились на «горячую линию» СТВ по весьма разным поводам. Тамара Васильевна хотела, чтобы телевидение расчистило от мебели коридор, друзьям-соседям нужно было заменить лампочки, а вот Вячеслав Иванович решил поделиться неопознанным увиденным. В то время, как Владимир Семенович предложил неплохую вакансию в своем хозяйстве. А вдруг сработает. Звоните! Для нас важен каждый зритель.