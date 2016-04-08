Виктория Азаренко вне конкуренции: белоруска стала лучшей теннисисткой мира

Новости Беларуси. Белоруска Виктория Азаренко стала лучшей теннисисткой марта в мире. Об этом было объявлено на официально сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) после проведения голосования.

За теннисистку отдали голоса абсолютное большинство участников – 70%. На втором месте рейтинга оказалась Светлана Кузнецова с 17% голосов, а третью позицию заняла Серена Уильямс. За нее проголосовали 13% участников.

В марте Виктория выиграла теннисный турнир в Майами и вернулась в топ-5 мирового рейтинга.

В феврале звания лучшая теннисистка месяца удостоилась Карла Суарес-Наварро из Испании, а в январе – немка Ангелика Кербер.

На следующей неделе белорусская теннисная сборная поборется с российскими соперницами за выход в элитный дивизион Кубка Федераций. Участвовать в соревновании будут Виктория Азаренко, Олига Говорцова, Александра Саснович, Арина Соболенко. Также к белорусской команде присоединится Вера Лапко.