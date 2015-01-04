Новый год в Беларуси: парад елок и праздник в отделении МЧС, больнице, лесу и аквапарке

Новости Беларуси. Главным праздником недели стала встреча белорусами 2015 года. Новый год прошел без серьезных происшествий, хотя первую ночь Беларусь провела ярко. В каждом городе для его жителей и гостей были подготовлены праздничные программы. В одном только Минске таких площадок были десятки.

Не захотели сидеть дома почти полсотни тысяч жителей столицы. Этому поспособствовала и погода: ночью всего минус пять.

Символично, что 2015-й объявлен в Беларуси Годом молодежи. Именно она активнее всего его и встречала.

Канун Нового года для гродненских спасателей начался с подарков. 31 декабря семь новеньких аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных по последнему слову техники, отправились в районные подразделения, чтобы уже в новогоднюю ночь заступить на боевое дежурство. За рулем – Деды Морозы – для новогоднего настроения.

Дед Мороз:

Довезу с ветерком эту технику, подарю спасателям Гродненщины. А это – личный подарочек для спасателей.

Тем временем во второй гродненской части заступившие на новогоднее дежурство спасатели создавали ощущение праздника. Елочку украсили игрушками и мишурой.

Говорят, это традиция – с елкой чувствуешь себя как дома. Вместе накрыли праздничный стол с тортом и мандаринами. А вот на горячительное строгое табу. Правда, альтернатива напитку с пузырьками все же нашлась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Спасатель:

Так как на рабочем месте мы, у нас минералочка.

Кого уж точно не ждали в пожарной части к праздничному столу, так это Деда Мороза. Такой сюрприз для спасателей устроило руководство. За хорошие показатели решили подарить телевизор и холодильник.

Экстренных вызовов в праздничную ночь немного. Бывают и курьезные.

Павел Янушкевич, командир отделения пожарно-аварийно-спасательной части № 2 г. Гродно:

Поступил звонок нам о загорании у Деда Мороза бороды. Такая смешная ситуация. Конечно, все обошлось, но запомнился такой случай.

Всего несколько минут отдать дань новогодним традициям, и после полуночи ребята уже в гараже проверяют технику и снаряжение.

Федор Ракутин, начальник пожарно-аварийно-спасательной части № 2 г. Гродно:

Праздник праздником, но служба есть служба. И в любой момент мы готовы выехать для оказания помощи и спасения людей.

Вместо традиционных застолий с тазиками Оливье – хороводы у костра в лесу. Молодежь в Могилевской области придумала нестандартный способ встречи Нового года.

Девочка:

Что дома? Дома так вообще нельзя отметить. Поешь салата, пойдешь спать. А тут весело. Людей много.

Бодрящий мороз никого не смущал. Согревались катанием на санках, хороводами с песнями и спортивными конкурсами. К здоровому образу жизни приобщили и Деда Мороза.

Новогодний пикник зарядил позитивом всех участников на год вперед.

Девочка:

Мы украшали сами елку живую, катались на санках, соревновались. Мне кажется, это был лучший Новый год в моей жизни.

Дед Мороз:

Я бывал на многих праздниках, но такого веселья еще не встречал.

А это северная столица. Детская областная больница. Маленьких пациентов накануне праздника здесь стараются поскорее вылечить и максимально отпустить домой.

Виктор Панкевич, врач-травматолог Витебской детской областной клинической больницы:

Есть дети, которых невозможно отпустить на такой праздник домой. Но, тем не менее, они выздоравливают, улыбаются, по-своему отмечают Новый год, со своими любимыми игрушками, со своими символами.

Наталья Красновская:

Мы поставили елку. Несмотря на то, что мы находимся в больнице, хочется утром проснуться и обнаружить там новогодние подарки. Мы верим в чудо и знаем, что оно случится.

У 10-летней Даши на Новый год одно главное желание – поскорее поправиться. Две недели назад девочка попала под машину. После ДТП – серьезный перелом и домой никак. Но Новый год хоть и встречает в больнице, не унывает. Ведь первые подарки от навещавших друзей уже получила. А Новый год мама обещала продублировать и дома.

Наталья Красновская:

Отмечать будем в любом случае. Мы считаем, что не важно, когда он наступает. Главное – само настроение, ожидание нового года, всего лучшего. Естественно, основательно Новый год мы уже отметим дома, когда нас доктор отпустит домой. И не важно, какого это будет числа.

А на юге Беларуси, попив ледяного чаю, в своем поместье главный белорусский Дед Мороз готовится впустить Новый год в страну. Всего за несколько минут до наступления 2015-го седовласый волшебник еще перебирает новогоднюю почту.

Дед Мороз:

Невзирая на то, что это происходит не первую тысячу лет, каждый раз комок к горлу подступает. Вот последнее письмо, которое уйдет сегодня, 31 декабря, с почтой, адресованное тем мальчишкам и девчонкам, которые с верой в чудо обращаются ко мне, с мечтами и просьбами.

Мешок с подарками уже готов. Осталось выбрать кафтан для волшебной ночи по моде и по погоде.

Секрет вечной молодости Дедушка Мороз объясняет физикой. Часы в поместье делают всего один оборот за год. Значит, Дед Мороз проживает всего 12 часов в году.

Дед Мороз:

Естественно, здоровый образ жизни, хорошее чувство юмора и холодный чай, заваренный на пущанских травах, с волшебным медом с моей собственной пасики.

А в тот самый миг наступления Нового года, по легенде Дедушки Мороза, время остановится.

Дед Мороз:

На Земле никто никогда не видел, как я попадаю в дом, как оставляю подарок, как из дома ухожу. И не пытайтесь, пожалуйста, устанавливать видеокамеры под елкой, фотоаппараты с датчиками движения в кадре. Все равно ничего не будет. Поскольку время для вас стоит на месте.

Пока наступления Нового года ждали по всей стране, у главной елки столицы собирались минчане и туристы. В праздничной толпе – гости со всех концов света, выбравшие Минск местом встречи 2015 года.

Прохожий:

Это очень красивый город. Я счастлив быть здесь в Новый год.

Новый год – семейный праздник. Эта семья, хоть и решила встретить его на площади, традиции не изменяет. Даже любимого питомца с собой прихватили.

Прохожие:

Он всегда с нами. Самый главный член семьи. Всю страну с Новым годом, с новым счастьем. Всем удачи в новом году. Здоровья.

По традиции за несколько минут до Нового года соотечественников поздравил президент. Александр Лукашенко говорил о том, как важно ценить мир и близких людей рядом. Все отметили теплоту и душевность поздравления. А о том, что это было самое проникновенное поздравление президента, говорили уже после на Интернет-просторах.

Ярко, весело, шумно и незабываемо встретила Новый год столица. Праздник, казалось, сплотил даже незнакомые компании. Дружный хор поздравлений слился в унисон.

И неизменный фееричный аккорд праздничной ночи. Как же без того, чтобы загадать желание под новогодние залпы салюта.

Прохожие:

Очень замечательный, красивый, под музыку. Нам все нравится.

Здорово, классно.

А здесь на одной волне – позитивной и экзотической – Новый год встречали любители водных процедур. Минский аквапарк в новогоднюю ночь встретил наплыв гостей.

Посетители аквапарка:

К нам приехали гости с далекого Урала. И мы решили показать, какой у нас аквапарк красивый в Минске и веселая программа.

Это очень весело, что-то новое. Показалось нам интересным, свежим. Никогда не встречали Новый год в плавках и купальниках.

Пока куранты били 12 и страна отмечала наступление Нового года, минское метро работало как часы. Причем по специально разработанному новогоднему графику. Ровно в 00:00 из депо начали выводить дополнительные составы, чтобы обеспечить подачу поездов с интервалом 6,5 минут, что почти вдвое чаще, чем в обычные ночи.

Для этого в новогоднюю ночь пришлось задействовать больше машинистов и кассиров. Двери столичного метрополитена не закрывались аж до 4 утра.

Андрей Михайловский, начальник службы движения Минского метрополитена:

Дополнительное количество поездов по первой и второй линии, дополнительное количество машинистов. Это дополнительное количество кассиров для организации всех кассовых окон. В районе 150 человек было дополнительно выведено в Метрополитене.

Ирина Александровна 30 лет работает в метрополитене. Дежурство в новогоднюю ночь по графику выпало не впервые. Новогодняя смена на праздничные традиции отвлекаться себе не может позволить. Внимание и сосредоточенность прежде всего. Хотя машинисты поздравления все же принимали.

Ирина Баранова, поездной диспетчер Минского метрополитена:

Просто по видеонаблюдению видно. Подходили к машинистам, поздравляли. В 23.50 где-то много людей выбегало уже, спешили Новый год на Октябрьской площади встретить, возле Дворца Республики. Прямо бежала платформа вся на встречу Нового года.

А Гомель, не успев встретить Новый год, переживал нашествие елок. Первый день нового года принято начинать поиском подарков под елочкой. Гомельчане решили примерить на себя образ зеленых красавиц. Сотни человек в костюмах елочек стекались на новогодний карнавал.

Жители Гомеля:

Елка в празднике играет, наверное, основную, главную роль. Символ Нового года. Эмоции положительные.

Есть новогоднее настроение, радость. Все хорошо.

Здоровья, счастья, чтобы все жили дружно и никого не обижали, вместе встречали Новый год.

Каждому Деду Морозу по елке. Эти слова вполне могли бы стать девизом праздничной акции.

Дед Мороз:

Первый такой праздник, когда каждому Деду Морозу может достаться своя собственная елка, причем не просто елка, а живая елка.

И напоследок – танцевальный мастер-класс от Деда Мороза. Новогодний флешмоб подхватили все участники елочного парада.

Карусель новогодних мероприятий кружила всю неделю. Новый виток по традиции ждем на Рождество и Старый Новый год.