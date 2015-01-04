Новый год в Беларуси: парад елок и праздник в отделении МЧС, больнице, лесу и аквапарке

Новости Беларуси. Главным праздником недели стала встреча белорусами 2015 года. Новый год прошел без серьезных происшествий, хотя первую ночь Беларусь провела ярко. В каждом городе для его жителей и гостей были подготовлены праздничные программы. В одном только Минске таких площадок были десятки.
Не захотели сидеть дома почти полсотни тысяч жителей столицы. Этому поспособствовала и погода: ночью всего минус пять.
Символично, что 2015-й объявлен в Беларуси Годом молодежи. Именно она активнее всего его и встречала.
Канун Нового года для гродненских спасателей начался с подарков. 31 декабря семь новеньких аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных по последнему слову техники, отправились в районные подразделения, чтобы уже в новогоднюю ночь заступить на боевое дежурство. За рулем – Деды Морозы – для новогоднего настроения.
Дед Мороз:
Довезу с ветерком эту технику, подарю спасателям Гродненщины. А это – личный подарочек для спасателей.
Тем временем во второй гродненской части заступившие на новогоднее дежурство спасатели создавали ощущение праздника. Елочку украсили игрушками и мишурой.
Говорят, это традиция – с елкой чувствуешь себя как дома. Вместе накрыли праздничный стол с тортом и мандаринами. А вот на горячительное строгое табу. Правда, альтернатива напитку с пузырьками все же нашлась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Спасатель:
Так как на рабочем месте мы, у нас минералочка.
Кого уж точно не ждали в пожарной части к праздничному столу, так это Деда Мороза. Такой сюрприз для спасателей устроило руководство. За хорошие показатели решили подарить телевизор и холодильник.
Экстренных вызовов в праздничную ночь немного. Бывают и курьезные.
Павел Янушкевич, командир отделения пожарно-аварийно-спасательной части № 2 г. Гродно:
Поступил звонок нам о загорании у Деда Мороза бороды. Такая смешная ситуация. Конечно, все обошлось, но запомнился такой случай.
Всего несколько минут отдать дань новогодним традициям, и после полуночи ребята уже в гараже проверяют технику и снаряжение.
Федор Ракутин, начальник пожарно-аварийно-спасательной части № 2 г. Гродно:
Праздник праздником, но служба есть служба. И в любой момент мы готовы выехать для оказания помощи и спасения людей.
Вместо традиционных застолий с тазиками Оливье – хороводы у костра в лесу. Молодежь в Могилевской области придумала нестандартный способ встречи Нового года.
Девочка:
Что дома? Дома так вообще нельзя отметить. Поешь салата, пойдешь спать. А тут весело. Людей много.
Бодрящий мороз никого не смущал. Согревались катанием на санках, хороводами с песнями и спортивными конкурсами. К здоровому образу жизни приобщили и Деда Мороза.
Новогодний пикник зарядил позитивом всех участников на год вперед.
Девочка:
Мы украшали сами елку живую, катались на санках, соревновались. Мне кажется, это был лучший Новый год в моей жизни.
Дед Мороз:
Я бывал на многих праздниках, но такого веселья еще не встречал.
А это северная столица. Детская областная больница. Маленьких пациентов накануне праздника здесь стараются поскорее вылечить и максимально отпустить домой.
Виктор Панкевич, врач-травматолог Витебской детской областной клинической больницы:
Есть дети, которых невозможно отпустить на такой праздник домой. Но, тем не менее, они выздоравливают, улыбаются, по-своему отмечают Новый год, со своими любимыми игрушками, со своими символами.
Наталья Красновская:
Мы поставили елку. Несмотря на то, что мы находимся в больнице, хочется утром проснуться и обнаружить там новогодние подарки. Мы верим в чудо и знаем, что оно случится.
У 10-летней Даши на Новый год одно главное желание – поскорее поправиться. Две недели назад девочка попала под машину. После ДТП – серьезный перелом и домой никак. Но Новый год хоть и встречает в больнице, не унывает. Ведь первые подарки от навещавших друзей уже получила. А Новый год мама обещала продублировать и дома.
Наталья Красновская:
Отмечать будем в любом случае. Мы считаем, что не важно, когда он наступает. Главное – само настроение, ожидание нового года, всего лучшего. Естественно, основательно Новый год мы уже отметим дома, когда нас доктор отпустит домой. И не важно, какого это будет числа.
А на юге Беларуси, попив ледяного чаю, в своем поместье главный белорусский Дед Мороз готовится впустить Новый год в страну. Всего за несколько минут до наступления 2015-го седовласый волшебник еще перебирает новогоднюю почту.
Дед Мороз:
Невзирая на то, что это происходит не первую тысячу лет, каждый раз комок к горлу подступает. Вот последнее письмо, которое уйдет сегодня, 31 декабря, с почтой, адресованное тем мальчишкам и девчонкам, которые с верой в чудо обращаются ко мне, с мечтами и просьбами.
Мешок с подарками уже готов. Осталось выбрать кафтан для волшебной ночи по моде и по погоде.
Секрет вечной молодости Дедушка Мороз объясняет физикой. Часы в поместье делают всего один оборот за год. Значит, Дед Мороз проживает всего 12 часов в году.
Дед Мороз:
Естественно, здоровый образ жизни, хорошее чувство юмора и холодный чай, заваренный на пущанских травах, с волшебным медом с моей собственной пасики.
А в тот самый миг наступления Нового года, по легенде Дедушки Мороза, время остановится.
Дед Мороз:
На Земле никто никогда не видел, как я попадаю в дом, как оставляю подарок, как из дома ухожу. И не пытайтесь, пожалуйста, устанавливать видеокамеры под елкой, фотоаппараты с датчиками движения в кадре. Все равно ничего не будет. Поскольку время для вас стоит на месте.
Пока наступления Нового года ждали по всей стране, у главной елки столицы собирались минчане и туристы. В праздничной толпе – гости со всех концов света, выбравшие Минск местом встречи 2015 года.
Прохожий:
Это очень красивый город. Я счастлив быть здесь в Новый год.
Новый год – семейный праздник. Эта семья, хоть и решила встретить его на площади, традиции не изменяет. Даже любимого питомца с собой прихватили.
Прохожие:
Он всегда с нами. Самый главный член семьи. Всю страну с Новым годом, с новым счастьем. Всем удачи в новом году. Здоровья.
По традиции за несколько минут до Нового года соотечественников поздравил президент. Александр Лукашенко говорил о том, как важно ценить мир и близких людей рядом. Все отметили теплоту и душевность поздравления. А о том, что это было самое проникновенное поздравление президента, говорили уже после на Интернет-просторах.
Ярко, весело, шумно и незабываемо встретила Новый год столица. Праздник, казалось, сплотил даже незнакомые компании. Дружный хор поздравлений слился в унисон.
И неизменный фееричный аккорд праздничной ночи. Как же без того, чтобы загадать желание под новогодние залпы салюта.
Прохожие:
Очень замечательный, красивый, под музыку. Нам все нравится.
Здорово, классно.
А здесь на одной волне – позитивной и экзотической – Новый год встречали любители водных процедур. Минский аквапарк в новогоднюю ночь встретил наплыв гостей.
Посетители аквапарка:
К нам приехали гости с далекого Урала. И мы решили показать, какой у нас аквапарк красивый в Минске и веселая программа.
Это очень весело, что-то новое. Показалось нам интересным, свежим. Никогда не встречали Новый год в плавках и купальниках.
Пока куранты били 12 и страна отмечала наступление Нового года, минское метро работало как часы. Причем по специально разработанному новогоднему графику. Ровно в 00:00 из депо начали выводить дополнительные составы, чтобы обеспечить подачу поездов с интервалом 6,5 минут, что почти вдвое чаще, чем в обычные ночи.
Для этого в новогоднюю ночь пришлось задействовать больше машинистов и кассиров. Двери столичного метрополитена не закрывались аж до 4 утра.
Андрей Михайловский, начальник службы движения Минского метрополитена:
Дополнительное количество поездов по первой и второй линии, дополнительное количество машинистов. Это дополнительное количество кассиров для организации всех кассовых окон. В районе 150 человек было дополнительно выведено в Метрополитене.
Ирина Александровна 30 лет работает в метрополитене. Дежурство в новогоднюю ночь по графику выпало не впервые. Новогодняя смена на праздничные традиции отвлекаться себе не может позволить. Внимание и сосредоточенность прежде всего. Хотя машинисты поздравления все же принимали.
Ирина Баранова, поездной диспетчер Минского метрополитена:
Просто по видеонаблюдению видно. Подходили к машинистам, поздравляли. В 23.50 где-то много людей выбегало уже, спешили Новый год на Октябрьской площади встретить, возле Дворца Республики. Прямо бежала платформа вся на встречу Нового года.
А Гомель, не успев встретить Новый год, переживал нашествие елок. Первый день нового года принято начинать поиском подарков под елочкой. Гомельчане решили примерить на себя образ зеленых красавиц. Сотни человек в костюмах елочек стекались на новогодний карнавал.
Жители Гомеля:
Елка в празднике играет, наверное, основную, главную роль. Символ Нового года. Эмоции положительные.
Есть новогоднее настроение, радость. Все хорошо.
Здоровья, счастья, чтобы все жили дружно и никого не обижали, вместе встречали Новый год.
Каждому Деду Морозу по елке. Эти слова вполне могли бы стать девизом праздничной акции.
Дед Мороз:
Первый такой праздник, когда каждому Деду Морозу может достаться своя собственная елка, причем не просто елка, а живая елка.
И напоследок – танцевальный мастер-класс от Деда Мороза. Новогодний флешмоб подхватили все участники елочного парада.
Карусель новогодних мероприятий кружила всю неделю. Новый виток по традиции ждем на Рождество и Старый Новый год.