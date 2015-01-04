Материнский капитал, подоходный налог, Декрет № 5. Как изменилась жизнь белорусов с наступлением 2015 года?

Новости Беларуси. В 2015 году после перевода стрелок часов в Беларуси и России минское и московское время совпадают. И Новый год столицы встретили одновременно.

Но и после 31 декабря был еще один общий глобальный старт в рамках Евразийского экономического союза. 1 января не только для предприятий, ориентированных на рынки соседних стран, жизнь закипела по-новому. У простых белорусов появилась возможность воспользоваться институтом материнского капитала, взять кредит на строительство жилья под невысокий процент.

В новом году – по новым правилам. С 1 января в силу вступили Указы, Декреты, поправки к законам. Попробуем разобраться, что изменится и чего ждать.

Маленькая Софья появилась на свет аккурат с этими самыми новшествами – в новогоднюю ночь.

Ольга Шестак:

Планировали отмечать Новый год дома, со всей семьей. Где-то в 11 вечера, так уж получилось, пришлось мужу везти меня в Минск в срочном порядке. В полпервого ночи родилась наша дочь. Так получилось, мы с мужем друг другу не приготовили подарки. Это и получился наш общий подарок.

Софья стала вторым ребенком в семье (дома ее ждет восьмилетний братик), а значит молодые родители смогут воспользоваться новогодним подарком от государства.

Семьям с двумя несовершеннолетними детьми с 2015 года предлагают кредит на жилье под 5% годовых.

А вот Ольга еще только ждет того самого момента, когда сможет обнять своего первенца. Правда, обнимать будет сразу троих. В один момент она станет многодетной мамой.

Ольга Мосейкова:

Я сначала обрадовалась, а потом испугалась: как смогу поднять столько деточек. Потом успокоились, родственники сказали, что помогут.

Помогут не только родственники. Ольга станет мамой после вступления в силу Указа о так называемом семейном капитале. А значит поможет и государство – 10 тысяч долларов на счет.

Ольга Мосейкова:

Значит наш президент думает о том, чтобы помочь многодетным мамочкам.

На эти деньги можно улучшить жилищные условия, потратить их на образование или медицинские нужды. Но пока молодой маме, конечно же, не до финансов – все заботы о двух сыновьях и дочке.

Ольга Мосейкова:

Просто смотрела книжку с именами. Получилось так, что выбрала два мужских имени и одно женское. Значит послала в космос запрос.

Пока молодые мамы будут находиться в декретных отпусках, на рабочих местах их коллеги со всей страной будут привыкать к Декрету № 5.

Речь о руководителях и их подчиненных. Ответственность возросла, полномочия расширились.

От того, насколько ответственно относятся к работе на этом предприятии, зависит в прямом смысле вкус наших праздников. Качество контролируют с особым трепетом, ведь с конвейера такие подарки чаще всего попадают на детский стол.

С новым Декретом здесь ознакомились и уже готовы нажимать на новые рычаги, чтобы еще больше повысить качество.

Тамара Павлова, начальник шоколадного цеха:

С выходом Декрета проведено совещание в цехах с каждым работником. И под роспись работник знает, что вышел такой Указ, что он должен еще более внимательно относиться к своему труду. От недобросовестных работников мы, конечно, будем как-то уходить. Сначала наказывать. Ему предложат более простую работу, с которой он тоже будет справляться.

С 1 января и живем, и работаем мы в новом интеграционном союзе. Беларусь стала первой у руля ЕАЭС. По оценкам экспертов, это шестая экономика в мире с совокупным ВВП более двух триллионов долларов.

Армен Хачатрян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь:

Открывается очень большой рынок: где-то 170 млн человек живут в этом пространстве. Открывается больше возможностей.

Возможности не только для торговли. Это единые рынки труда, услуг и большие перспективы для инвестиций, причем выиграют долгосрочные проекты. На всем пространстве – единые подходы и единые стандарты.

Михаил Саванович, член комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Скажем, сертификат на нашу колбасу, который получат у нас, здесь, будет действителен на территории любого государства нашего союза.

Еще немного экономики и финансов.

С начала года с 12% до 13% возрастает подоходный налог, а базовая величина станет 180 тысяч вместо 150, поднимается и «минималка»: с 1 млн 841 тысячи до 2 миллионов 100 тысяч.

50-рублевый купюры Нацбанк больше не выпускает. С 1 января их начали изымать из оборота. Правда, в ближайшие полгода рассчитываться этими купюрами можно без ограничений.

С 1 июля 50-рублевые купюры перестанут выдавать в качестве сдачи, но принимать их продолжат в банках. Затем обменом оставшейся на руках мелочи займется Нацбанк, а полностью же распрощаемся с этими деньгами лишь 1 июля 2016 года.

А вот с прежними правилами выдачи микрозаймов прощаемся прямо сейчас. Теперь взять так называемые кредиты до зарплаты можно только в ломбардах. Причем под залог движимого имущества.

За сбыт – 25 лет тюрьмы, а за потребление – более жесткая административная ответственность, причем в случае повторного нарушения в течение года – уже уголовное наказание. Те, кто попадется под кайфом, в первые же числа января ответят уже по новым правилам.

Антинаркотический Декрет вступил в силу. Тех, кто потребляет, заносят в единую базу, а вот Интернет-ресурсы, где имеет место оборот наркотиков, из виртуального пространства вычеркнут.

Соответствующие механизмы обновили. Да и новые формулы запрещенных веществ будут гораздо быстрее попадать под санкции.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Появление в общественном месте, на рабочем месте, употребление в общественном месте – все имеет свою цену наказания. Если внешние признаки указывают на то, что человек употребил наркотические вещества (ведет себя неадекватно, имеет какой-то неопрятный внешний вид, неадекватно реагирует), сотрудник милиции вправе такого человека направить на освидетельствование.

Журналист, публицист и писатель, он еще и активный блогер. Говорит, иногда события цепляют так, что невозможно удержаться от комментария. Интернет-пространство как раз дает возможность высказывать свое мнение всем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Елфимов, блогер:

Это свобода, свобода обмена мнениями. А там, где есть свобода, возникает право обмениваться. А если есть права, то должны быть и обязанности. Это абсолютно логично. Чтобы свобода не превратилась во вседозволенность.

Слова, набранные на клавиатуре, напечатанные в типографии или озвученные в теле- и радиоэфирах – одинаковый эффект, одинаковая ответственность.

Поправки в закон о СМИ: Интернет-ресурсы теперь наравне с другими масс-медиа несут ответственность за опубликованное слово.

Вадим Елфимов, блогер:

Я, например, всегда, сколько лет работаю, этих правил и так придерживался. А за Интернет-сетью кто стоит, кто со мной оппонирует? Это аватар, это некая виртуальная реальность, это нереальный человек. У меня как у блогера возникает ответственность. Но у меня должны быть и права. Я также должен быть законом защищен от оскорблений, провокаций и троллинга. А та сторона, скажем, пока что пользуется абсолютной вседозволенностью. Следующий шаг, мне кажется, надо урегулировать, сбалансировать эти отношения.

Эти новшества в той или иной мере коснуться нас всех. И маленькую Софью, и многодетную маму Ольгу, и начальника шоколадного цеха Тамару Васильевну, и блогера Вадима Елфимова, и, конечно же, сотрудников СТВ.