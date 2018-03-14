Президент Беларуси поздравил Светлану Сахоненко с золотом на Паралимпиаде в Пхенчхане

Новости Беларуси. Белоруска Светлана Сахоненко взяла золотую медаль в лыжном спринте на Паралимпиаде в Пхенчхане и таким образом принесла в копилку сборной уже третью награду высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С успешным выступлением спортсменку поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогая Светлана! Поздравляю с завоеванием второго титула победителя Паралимпиады. Это яркое достижение, которое закрепляет твои позиции в качестве лидера белорусских паралимпийцев и еще выше поднимает планку наших результатов на главных стартах четырехлетия. Спасибо за труд и победу! Желаю тебе и всей команде удачи и новых успехов в Пхенчхане.