Лучше, чем за границей! Как готовятся к лету тревел-локации и всем ли по карману белорусский отдых?

Образование – это уже наш бренд. Белорусских специалистов ценят, а к нам едут учиться из разных стран. На неделе Президент, принимая верительные грамоты у зарубежных послов, пригласил иностранцев в Беларусь за знаниями и привел в пример Шри-Ланку, где каждый пятый врач – выпускник белорусского вуза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А нам Шри-Ланка может предложить экзотический отдых. Таких видов в Беларуси не найти, но с другой стороны, чтобы хорошо провести отпуск, совсем необязательно лететь за тридевять земель. Да и сейчас для дальних странствий – объективно не самое подходящее время. А чтобы узнать свою страну, всегда подходящий сезон. Конечно, многие любят путешествовать летом, и оно уже не за горами. Как готовятся основные тревел-локации к наплыву туристов и где еще предстоит поработать над гостеприимством? На неделе Алеся Иванова изучила особенности национального отдыха.

Для москвички Илгы Чуковой это первый визит в Беларусь. Выбирая между солнечным курортом на берегу моря и Синеокой, отдала предпочтение тихой гавани – на берегу Нарочи. Санаторный отдых – по рекомендациям врачей. И с местом не прогадала.

Илга Чукова, жительница Москвы (Россия):

Лучше, чем за границей, там, где и просто отдых, и специализированное лечение, в данном случае, я считаю, Беларусь вышла на мировой уровень. Только за прошлый год в белорусских здравницах отдохнули около 230 тысяч россиян.

Этот санаторий входит в десятку самых дорогих здравниц Беларуси. Цена за номер здесь стартует от 350 рублей в стуки. И даже с учетом кругленькой суммы путевки разлетаются как горячие пирожки. На лето забронировано все. Но высокий спрос – далеко не главная причина высоких цен. Все-таки санатории – не просто гостиницы или спа-салоны. Прежде всего это качественное медицинское обслуживание.

Ольга Купревич, специалист по маркетингу санатория «Приозерный»:

Стоимость путевки возросла, потому что очень большой спрос. И мы этим пользуемся. Но нужно сказать, что санаторий «Приозерный» использует эти деньги, всегда инвестируя в свою базу.

Строительство пяти современных коттеджей станет гармоничным продолжением инфраструктуры санатория. Размещение в экокомплексе позволит гостям пользоваться всеми услугами здравницы, при этом сохраняя камерный формат отдыха. Только за прошлый год владельцами белорусских санаториев было вложено свыше 250 миллионов рублей на обновление материально-технической базы. Это четверть от прибыли. Но даже такие суммы оправданы. С каждым годом спрос на санаторно-курортный отдых в Беларуси увеличивается на 20 %. А 2025-й и вовсе побил все рекорды. В санатории нашей страны приехали представители 80 государств, а их количество впервые достигло 260 тысяч.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Сумма выручки от экспорта услуг в 2021 году у нас составляла 136 млн рублей. В 2025 году – 536. А в долларовом эквиваленте 2025 год вообще стал рекордным, эта сумма эквивалентна 175 млн долларов. Задача туристической отрасли – масштабировать как внутренний, так и въездной туризм – за счет общепита, транспортных услуг и средств размещения.