МЧС: во второй половине недели в Беларуси ожидаются ночные заморозки

Новости Беларуси. Первые заморозки придут в Беларусь, начиная с ночи 26 сентября.

По информации МЧС Беларуси, в ночь с 26 на 27 сентября по востоку страны в отдельных районах на почве ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов.

В остальные будние дни нынешней недели также прогнозируются ночные заморозки. Ночью 28 и 29 сентября на почве и местами в воздухе ожидается температура от 0 до -3 градусов.

Как сообщает Гидрометеоцентр, в Минске в ночные часы 28-29 сентября (четверг-пятница) в окрестностях города на почве ожидаются заморозки до 0, -2°C.