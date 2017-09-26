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В Бобруйске в конце сентября зацвела сирень

26 сентября 2017 10:51
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Новости Беларуси. В конце сентября в Бобруйске зацвела сирень.

Видеодоказательство было опубликовано в социальных сетях. Очевидец явления, нетипичного для этих дат в календаре, назвала событие «второй весной».

Очевидец:
22 сентября. Смотрите, сирень зацвела. Классно.

В сентябре 2015 года в Беларуси наблюдалась теплая осень. В конце месяца в Могилеве зацвели каштаны, а в Бобруйске – яблони (смотрите здесь).

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# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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