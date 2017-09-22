Самый известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов покидает Белгидромет

Дмитрий Рябов регулярно рассказывал белорусам прогноз погоды. И даже перед уходом со своего поста известный синоптик составил для жителей страны «прощальный» прогноз погоды, в котором сообщил о возвращении в Беларусь тепла.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на самого синоптика.

Пользователи социальных сетей отмечают, что «прогнозы Дмитрия Рябова – это эпоха». Комментаторы благодарят Рябова за метеосводки в срок и переживают о том, кто теперь будет рассказывать стране о погоде.

«Неожиданно и очень жалко», – добавляют интернет-пользователи.

Несколько лет назад Дмитрий Рябов в программе «Утро. Студия хорошего настроения» рассказывал о своем хобби – выращивании растений.