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Самый известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов покидает Белгидромет

22 сентября 2017 14:44
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Новости Беларуси. Самый известный синоптик Беларуси – начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометцентра Дмитрий Рябов покидает свой пост.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на самого синоптика.

Дмитрий Рябов регулярно рассказывал белорусам прогноз погоды. И даже перед уходом со своего поста известный синоптик составил для жителей страны «прощальный» прогноз погоды, в котором сообщил о возвращении в Беларусь тепла.

Самый известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов покидает Белгидромет-1

Пользователи социальных сетей отмечают, что «прогнозы Дмитрия Рябова – это эпоха». Комментаторы благодарят Рябова за метеосводки в срок и переживают о том, кто теперь будет рассказывать стране о погоде.

«Неожиданно и очень жалко», – добавляют интернет-пользователи.

Несколько лет назад Дмитрий Рябов в программе «Утро. Студия хорошего настроения» рассказывал о своем хобби – выращивании растений.

От кротона до мяты и фиалки – все с маленького зернышка Дмитрий Рябов выращивает сам. (подробности здесь)

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Дмитрий Рябов

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