«Наши спасители брали нас и уходили на болото». История 40 детей, спасшихся во время Холокоста

Новости Беларуси. В небольшой белорусской деревушке Поречье 24 января прошла необычная встреча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что у этого маленького населенного пункта большая и трогательная история. В годы войны жители Поречья прятали 40 детей, сбежавших из Минского гетто. За свои заслуги сразу несколько поречан удостоены звания «праведник народов мира», которое Израиль присваивает людям, рисковавшим жизнью, помогая евреям во время Холокоста.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Эта земля, впрочем, весь мир помнит о страшных следах в истории. 80 маленьких ножек в 1943, убегая от смерти, которая шла за ними по пятам, вышли сюда. Небольшая деревня Поречье Пуховичского района, затерянная между болот, стала для маленьких узников минского гетто спасительным островом свободы.

Майя Крапина, узница Минского гетто:

Когда немцы приходили в деревню, наши спасители брали нас и уходили на болото. Мы иногда по двое-трое суток сидели в болоте. В ее глазах словно оживают события 75-летней давности. Вот только уже много лет, как ушла Анастасии Хруст, которая стала для 8-летней Майи второй мамой, подарив жизнь заново.

В 1941 в оккупированном Минске один за одним гибли родные девочки. В первые дни войны убили отца, маму – повесили. Старшему брату Иосифу (на тот момент ему было 15) удалось прорваться к партизанам. Но он не мог оставить единственную уцелевшую из семьи сестру. Накануне полного уничтожения Минского гетто ребята подались в бега. Вместе с ними – компания таких же напуганных смертью детей.

Майя Крапина:

Я уже лежала на полу и говорила: «Боже, скорей бы мне умереть». И тут пришел брат. А дальше была настоящая дорога жизни. Задача одна – прорваться к своим.

Майя Крапина:

До рассвета находились в лесу голодные, кушать было нечего. Мы рвали кору с деревьев, мерзлую траву. Вот этим мы питались. Мы шли до деревни Поречье, сюда около четырех дней. Чуть живую Маю несли на руках, а на встречу потоком тянулись немецкие колонны. Преодолев 100 километров, они вышли на спасительный берег деревушки Поречье. Большая группа детей могла вызвать подозрение, потому местные жители разобрали беженцев по домам.

Маю приютила 20-летняя Анастасия. Женщина выдавала ее за свою дочь, делилась последним куском хлеба. Из 40 еврейских детей, которые нашли здесь убежище в годы войны, ни один не погиб! Шесть жителей деревни удостоены звания праведник мира. Но Майя Исааковна уверена – это заслуга всей деревни. Ведь никто из жителей не выдал еврейских детей. Давид Старобинский, руководитель еврейской общины Минска:

Сейчас мы можем только, наверное, больше делать вид, что мы понимаем, как это страшно, как это трудно.

Эти люди вопреки смерти помогали выжить тем, против кого было направлена нацистская политика уничтожения. Сегодня около 800 белорусов носят звание праведник мира. В живых осталось не так уж и много.

У скромного деревенского памятника уже нет тех жителей Поречья, которые, рискуя своей жизнью, спасли детей. География подвига Раисы Семашко другая, суть – та же. Вместе со своей семьей она спасла двух еврейских девочек.

Раиса Семашко, праведник мира:

Мой отец одну из девочек устроил в русский детский дом. Отправил в деревню меня и вторую еврейскую мою подружку Нину Цейтлину к чужим людям. Никто не выдал. Аня Лютер, заместитель главы миссии посольства ФРГ в Республике Беларусь:

Помним, что в Беларуси сделали немцы, какие ужасные преступления. Но нас все-таки приглашают на такие мероприятия. Для нас это большая честь.