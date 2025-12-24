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Сотрудники МЧС в канун новогодних праздников поздравили воспитанников Молодечненской школы-интерната

24 декабря 2025 06:37
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Сотрудники МЧС в канун новогодних праздников теплом и заботой окружили воспитанников Молодечненской школы-интерната, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС в канун новогодних праздников поздравили воспитанников Молодечненской школы-интерната-2

Спасатели подготовили красочную программу: увлекательные конкурсы и викторины на тему правил безопасного поведения. Ребята изучили дым-палатку, примерили снаряжение, разгадывали ребусы и загадки. Особый интерес вызвали выставка техники и общение со служебными собаками. Приятным сюрпризом стал подарок от министра: Вадим Синявский вручил школе сертификат на спортивный инвентарь.

Сотрудники МЧС в канун новогодних праздников поздравили воспитанников Молодечненской школы-интерната-4

Игорь Дятловский, директор Молодечненской санаторной школы-интерната:
Где-то за месяц мы начали готовиться: писали сценарий, украшали школу. Все ребята в этом участвовали. Новогоднее представление было немножко необычное. У нас не было Бабы Яги. Было именно в нашей теме, в теме безопасности. Значимый вопрос, потому что нашим шефом является Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

Сотрудники МЧС в канун новогодних праздников поздравили воспитанников Молодечненской школы-интерната-6

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Акция «Наши дети» – это огромное доброе сердце нашей страны. Мы очень поддерживаем эти мероприятия. И закрепленные в нашей школе, школе-интернат в Молодечно, мы всегда традиционно участвуем и хотим поддержать полезными вещами, такими как тренажеры, различное спортивное оборудование.

Инициатива «Наши дети» – добрая ежегодная традиция. Только в Минской области планируется поздравить более 200 тысяч ребят.

# МЧС # МЧС Беларуси # Вадим Синявский # Дети

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