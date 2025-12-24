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Национальный центр защиты персональных данных Беларуси объявил план проверок на 2026 год

24 декабря 2025 05:50
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Национальный центр защиты персональных данных Беларуси объявил план проверок на 2026 год. Под контроль попадут 10 организаций, работающих с массивами персональной информации. Это частные предприятия и государственные структуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный центр защиты персональных данных Беларуси объявил план проверок на 2026 год-2

Главный акцент проверок – на соблюдение закона о защите персональных данных уполномоченными лицами. Если оператор поручает обработку информации сторонней организации, ответственность перед гражданами несет сам оператор. В центре отмечают: на практике возникают сложности при согласовании условий работы и оценке мер защиты. Иногда уполномоченные лица даже отрицают факт обработки данных. Кроме плановых проверок, ведомство продолжит реагировать на жалобы граждан и проводить внеплановые инспекции. На сайте центра размещены образцы документов и чек-листы, которые помогут организациям самостоятельно убедиться в готовности к требованиям закона.

# Государственная социальная политика

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