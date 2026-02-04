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Витебская область приняла эстафету патриотического проекта «Зимний маршрут»

04 февраля 2026 07:52
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Новые приключения, знакомства и добрые дела ждут участников патриотического трудового проекта «Зимний маршрут». К инициативе присоединились бойцы студотрядов Витебской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебская область приняла эстафету патриотического проекта «Зимний маршрут»-2

В рамках программы отряды займутся благоустройством территорий, адресной помощью нуждающимся, проведением патриотических акций и организацией спортивных мероприятий. Главная цель – сохранить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В Витебской области будут работать два отряда, их маршруты охватят 7 районов региона.

Витебская область приняла эстафету патриотического проекта «Зимний маршрут»-4

Денис Крощенко, командир Витебского областного штаба студотрядов:
На территории Витебской области проект продлится с 1 по 7 февраля. Это все проходит во время каникулярного периода наших студентов. «Зимний маршрут» – это не просто про работу. Это гораздо больше, чем трудовая акция. Ребята будут посещать учреждения образования, проводить уроки о Великой Отечественной войне, поддерживать инициативы Белорусского республиканского союза молодежи и рассказывать о его деятельности.

Проект давно вышел на международный уровень. В 2026 году к белорусской и российской молодежи, традиционно принимающей участие в инициативе, впервые присоединились студенты из Кыргызстана.

# Молодежь Беларуси

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