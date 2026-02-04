Витебская область приняла эстафету патриотического проекта «Зимний маршрут»

В рамках программы отряды займутся благоустройством территорий, адресной помощью нуждающимся, проведением патриотических акций и организацией спортивных мероприятий. Главная цель – сохранить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В Витебской области будут работать два отряда, их маршруты охватят 7 районов региона.

Денис Крощенко, командир Витебского областного штаба студотрядов:

На территории Витебской области проект продлится с 1 по 7 февраля. Это все проходит во время каникулярного периода наших студентов. «Зимний маршрут» – это не просто про работу. Это гораздо больше, чем трудовая акция. Ребята будут посещать учреждения образования, проводить уроки о Великой Отечественной войне, поддерживать инициативы Белорусского республиканского союза молодежи и рассказывать о его деятельности.

Проект давно вышел на международный уровень. В 2026 году к белорусской и российской молодежи, традиционно принимающей участие в инициативе, впервые присоединились студенты из Кыргызстана.