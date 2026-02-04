Новации и исследования! 18-я Белорусская антарктическая экспедиция продолжается

Участники 18-й Белорусской антарктической экспедиции начали вводить в эксплуатацию новое оборудование, доставленное на станцию судном «Академик Федоров». В нашем распоряжении оказались кадры разгрузки техники, которая должна значительно повысить эффективность работы полярников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые на станции устанавливаются современные очистные сооружения для бытовых сточных вод. Их задача – обеспечить высокий экологический стандарт жизнедеятельности в суровых условиях Антарктиды. Сейчас идет проверка устойчивости и надежности системы. Параллельно тестируется новая буровая установка для геокриологических исследований. Она позволит отбирать глубинные пробы и изучать процессы в вечной мерзлоте. В арсенале экспедиции появился снегоболотоход ГАЗ-3344 – техника, которая расширяет возможности передвижения по сложному рельефу.

Научная программа продолжается: ведется непрерывный метеомониторинг, проводятся лидарные и спектрометрические исследования атмосферы, изучается биоразнообразие и влияние человека на окружающую среду. Особое внимание уделяется анализу проб на микропластик – важному индикатору глобального антропогенного воздействия. 18-я Белорусская антарктическая экспедиция сочетает технические новации и серьезные научные исследования, укрепляя вклад нашей страны в международную полярную повестку.