Свыше 1400 вмешательств! В Слуцке в 2025 году хирурги провели рекордное количество операций

Качественная и доступная медицинская помощь – приоритет. В Слуцке за 2025 год хирурги установили рекорд: выполнили свыше 1 400 операций, в том числе малоинвазивных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достичь таких результатов удалось благодаря современному высокотехнологичному оснащению и высокому профессионализму врачей. Сегодня в больнице проводят почти все виды операций при острых патологиях. Широко применяется лапароскопический метод – он минимизирует воздействие на организм и ускоряет восстановление пациентов. Кроме того, в практику внедрены лазерные технологии для лечения варикозных заболеваний, также освоены новые методики терапии.

Дмитрий Цариков, заведующий хирургическим отделением Слуцкой центральной районной больницы:

Из всех операций мы выполнили малоинвазивными способами 621 операцию, 517 операций лапароскопических выполнено. Причем в экстренной хирургии выполняется 70 % от всех лапароскопических вмешательств. Внедрили лапароскопические операции на грыжах. Как предбрюшинным, так и интраабдоминальным доступом. Мои коллеги молодые ездили в Москву учиться, а кто-то и по два раза.