Прямой эфир

Свыше 1400 вмешательств! В Слуцке в 2025 году хирурги провели рекордное количество операций

04 февраля 2026 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Качественная и доступная медицинская помощь – приоритет. В Слуцке за 2025 год хирурги установили рекорд: выполнили свыше 1 400 операций, в том числе малоинвазивных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 1400 вмешательств! В Слуцке в 2025 году хирурги провели рекордное количество операций-2

Достичь таких результатов удалось благодаря современному высокотехнологичному оснащению и высокому профессионализму врачей. Сегодня в больнице проводят почти все виды операций при острых патологиях. Широко применяется лапароскопический метод – он минимизирует воздействие на организм и ускоряет восстановление пациентов. Кроме того, в практику внедрены лазерные технологии для лечения варикозных заболеваний, также освоены новые методики терапии.

Свыше 1400 вмешательств! В Слуцке в 2025 году хирурги провели рекордное количество операций-4

Дмитрий Цариков, заведующий хирургическим отделением Слуцкой центральной районной больницы:
Из всех операций мы выполнили малоинвазивными способами 621 операцию, 517 операций лапароскопических выполнено. Причем в экстренной хирургии выполняется 70 % от всех лапароскопических вмешательств. Внедрили лапароскопические операции на грыжах. Как предбрюшинным, так и интраабдоминальным доступом. Мои коллеги молодые ездили в Москву учиться, а кто-то и по два раза.

Свыше 1400 вмешательств! В Слуцке в 2025 году хирурги провели рекордное количество операций-6

Елена Кошелева, жительница Слуцка:
Операция была – удаление желчного пузыря. Грамотный персонал. Никаких претензий. Это действительно от чистого сердца.

Для дальнейшего повышения качества и расширения спектра хирургических вмешательств планируется закупка дополнительного оборудования. В списке – хирургические степлеры и лапароскопические стойки. В перспективе – открытие обновленного отделения реанимации. 

# Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
«Воспоминания о Беларуси самые тёплые» – Ефим Шифрин о творческих планах, белорусских зрителях и гастролях
04 февраля 2026 07:37

«Воспоминания о Беларуси самые тёплые» – Ефим Шифрин о творческих планах, белорусских зрителях и гастролях

Арт-объект в форме карты Беларуси появился на въезде в Слуцкий район
04 февраля 2026 07:29

Арт-объект в форме карты Беларуси появился на въезде в Слуцкий район

Более 14 тыс. мошеннических интернет-ресурсов было выявлено Следственным комитетом в 2025-м
04 февраля 2026 07:27

Более 14 тыс. мошеннических интернет-ресурсов было выявлено Следственным комитетом в 2025-м