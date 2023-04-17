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МЧС проводит рейды по хозяйствам. О чём спасатели напоминают аграриям?

17 апреля 2023 13:55
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Новости Беларуси. В Минской области яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяно свыше 60 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это больше половины от плана. Контролируют ход посевной кампании и сотрудники МЧС. Они проверяют, как в хозяйствах соблюдают требования пожарной безопасности. В один из рейдов отправилась Анна Куртасова.  

МЧС проводит рейды по хозяйствам. О чём спасатели напоминают аграриям?-1

Анна Куртасова, корреспондент:  
Перед тем, как выехать на поле, технику нужно проверить. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, подключаются сотрудники МЧС. Смотрят наличие всех необходимых средств, в том числе огнетушителя. Проводят инструктаж.  

МЧС проводит рейды по хозяйствам. О чём спасатели напоминают аграриям?-4

В сельхозпредприятии «Агрострой» Червенского района 15 тракторов. Чтобы посевная кампания прошла без сбоев, технике уделили особое внимание. Важна каждая деталь. Спасатели проверяют подтеки масла, топлива. Это может стать причиной возгорания. Также осматривают наличие аптечки, дают рекомендации.  

МЧС проводит рейды по хозяйствам. О чём спасатели напоминают аграриям?-7

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Посевная кампания # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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