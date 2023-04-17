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Под Гомелем провели обряд «Вождение Сулы»

17 апреля 2023 13:29
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Новости Беларуси. Древний обряд «Вождение Сулы» провели в Гомельском районе. Традиции уже не одно столетие. Это настоящий праздник для всей деревни Марковичи, где архаичное действие после 40-летнего перерыва возродила местная молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Гомелем провели обряд «Вождение Сулы»-1

В 2019-м обряду присвоили статус историко-культурной ценности Беларуси. Шествие с хороводами и песнями сопутствует празднованию Светлой пасхальной седмицы. Так сельчане просят у высших сил плодородие землям, здоровье себе и близким, защиты от небесной стихии, в особенности от грозы.

Под Гомелем провели обряд «Вождение Сулы»-4

Наталья Кадетова, заведующая филиалом Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Шклярова:
Не просто так название «Сула». Сула – это оконечность стрелы, можно сказать, это точка старта большого цикла весенних стрельных обрядов. Об этом очень много исследователи разные писали, в том числе и наш музей занимается этими обрядами. Оно входит в земледельческий цикл обрядов. Если мы поднимем мифологию, которая лежит в основе обряда, мы с вами дойдем до Перуна, его стрел. И тогда станет понятно, почему Перун и почему стрелы.

Под Гомелем провели обряд «Вождение Сулы»-7

Участники обряда водят хороводы, здесь их называют «танки», на всех перекрестках дорог, ведущих к соседней деревне. Оттуда жители Марковичей приводят к себе гостей. Завершается шествие застольем с песнями и танцами. Ну а прежде, чем угощать друг друга пасхальными блюдами, жители соседних населенных пунктов, как водится, христосуются.

# Культурные традиции # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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