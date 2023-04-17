Под Гомелем провели обряд «Вождение Сулы»

В 2019-м обряду присвоили статус историко-культурной ценности Беларуси. Шествие с хороводами и песнями сопутствует празднованию Светлой пасхальной седмицы. Так сельчане просят у высших сил плодородие землям, здоровье себе и близким, защиты от небесной стихии, в особенности от грозы.

Наталья Кадетова, заведующая филиалом Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Шклярова:

Не просто так название «Сула». Сула – это оконечность стрелы, можно сказать, это точка старта большого цикла весенних стрельных обрядов. Об этом очень много исследователи разные писали, в том числе и наш музей занимается этими обрядами. Оно входит в земледельческий цикл обрядов. Если мы поднимем мифологию, которая лежит в основе обряда, мы с вами дойдем до Перуна, его стрел. И тогда станет понятно, почему Перун и почему стрелы.