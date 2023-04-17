В полдень выходит войт и рассказывает истории. 13 мая в Минске стартует туристический сезон. Что запланировано?

Новости Беларуси. С театральными выступлениями и экскурсиями. В Минске 13 мая стартует летний музыкально-туристический сезон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Традиционно главной культурной площадкой будет Верхний город. Здесь каждую субботу с 20:00 до 22:00 для минчан и гостей столицы настроение будут создавать творческие театральные и музыкальные коллективы. В программе – современная классика, выступления лучших пианистов, вокалистов, в том числе детских творческих коллективов. Также в сквере отеля «Монастырский» продолжит работать театральный дворик, где выступят актеры-любители и профессиональные труппы. Кроме того, каждую субботу будут запланированы тематические экскурсии по историческому центру Минска.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В этом году мы предложим минчанам такой новый интерактив, где в 12:00 с боем часов Ратуша начнет оживать. Выйдет войт, расскажет о той истории, которую хранит в себе Ратуша. Не только расскажет, но и предложит поучаствовать. И по результатам участия самый счастливый достанет счастливую монету. Очень активно отрабатываем с городами-побратимами Минска. Ожидается на сцене и Нижний Новгород, и Санкт-Петербург, и Новосибирск. А 27 мая совместно с посольством КНР у нас пройдут дни чая.